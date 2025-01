JetBlue in juridische storm door vallend ijsblok

Een ongewoon incident heeft geleid tot een rechtszaak tegen luchtvaartmaatschappij Jetblue. Michael Reese en Leah Ferrarini, bewoners van een huis in Inglewood nabij Los Angeles International Airport, claimen dat op 1 januari 2024 een ijsblok door het plafond van hun woning viel, vermoedelijk afkomstig van een JetBlue-vliegtuig.

Het stel, dat ongedeerd bleef, eist een schadevergoeding van in totaal één miljoen dollar. Het incident vond plaats op Nieuwjaarsdag om 20:09 uur, toen een blok ijs ter grootte van een watermeloen via het plafond hun slaapkamer binnendrong. Hoewel het ijs Leah Ferrarini net miste, veroorzaakte het wel schade aan het huis. Volgens de aanklacht ingediend door het echtpaar, worden de herstelkosten geschat op 300.000 dollar.

Het ijsblok zou afkomstig zijn van Jetblue-vlucht 2715, een Airbus A321 die onderweg was van New York naar Los Angeles. De drinkwatervoorziening van het toestel zou defect zijn geweest, waardoor zich ijs vormde aan de onderzijde van het vliegtuig. Dit ijs kwam vermoedelijk los terwijl het over het huis van Reese en Ferrarini vloog.

Het is niet het eerste incident waarbij ijs naar beneden valt bij een A321. In juli 2023 viel ijs van een vergelijkbaar vliegtuig op een terrein in Shirley, Massachusetts. Na het voorval in Inglewood gaf de Federal Aviation Administration opdracht tot een inspectie van de drinkwater- en rioleringssystemen van het vliegtuigtype. Deze inspectie bracht problemen aan het licht, waaronder verkeerd gemonteerde bevestigingselementen, waardoor water tijdens de vlucht kon bevriezen.

In de rechtszaak beschuldigen Reese en Ferrarini Jetblue van nalatigheid. Ze eisen een schadevergoeding voor fysieke schade aan hun woning, mentale stress en medische kosten. Daarnaast beroepen ze zich op de Californische wet, waarin zij de luchtvaartmaatschappij beschuldigen van huisvredebreuk. Jetblue stelt echter in een reactie aan The Independent dat de luchtvaartmaatschappij niet verantwoordelijk is voor de schade. Het bedrijf zegt te hebben voldaan aan alle relevante wetten en regelgeving.

Incidenten waarbij ijs van vliegtuigen valt, zijn zeldzaam maar niet uniek. In 2016 viel een ijsblok op een woning nabij Ottawa, Canada. Een soortgelijk incident vond plaats in 2023, toen een ijsblok door het dak van een huis nabij Londen viel.