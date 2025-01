Maatregelen na crash Zuid-Korea

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Transport heeft aangekondigd het betonnen talud bij Muan International Airport te verwijderen. De beslissing volgt na de fatale crash van een Jeju Air-vlucht vorige maand waarbij het toestel tegen het betonnen obstakel botste.

Hoewel onderzoekers nog steeds proberen te achterhalen wat de precieze oorzaak was van de crash van Jeju Air-vlucht 7C2216, hebben experts gesuggereerd dat de enorme betonnen structuur, die bedoeld was om navigatie-antennes te ondersteunen aan het einde van de landingsbaan, het ongeluk mogelijk dodelijker heeft gemaakt dan anders het geval zou zijn geweest.

Om deze reden hebben de autoriteiten aangekondigd nieuwe funderingen of aanpassingen te zullen maken voor vergelijkbare antennes op zeven luchthavens, waaronder Muan International Airport, een van de drukste luchthavens van Zuid-Korea. Deze antennes zullen worden geplaatst op structuren die ofwel onder het grondniveau liggen of makkelijk breekbaar zijn. ‘Muan International Airport is van plan de bestaande betonnen structuur volledig te verwijderen en de localiser opnieuw te installeren op een breekbare constructie’, aldus het ministerie in een verklaring.

Volgens de richtlijnen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) moeten constructies binnen 300 meter van een landingsbaan licht geconstrueerd en zo laag mogelijk zijn, zodat ze bij een botsing minimale schade veroorzaken. Dit wordt bereikt door lichtere, vervormbare materialen te gebruiken, een principe dat bekend staat als ‘frangibility.’ Op de luchthaven van Muan werd hier echter niet aan voldaan.

De crash op 29 december kostte het leven aan 179 mensen. Slechts twee bemanningsleden, die achter in de Boeing 737-800 zaten, overleefden het ongeluk. Videobeelden toonden hoe het passagiersvliegtuig met hoge snelheid zonder uitgeklapt landingsgestel tegen de structuur botste en explodeerde. Nog veel vragen over het incident blijven onbeantwoord. Het onderzoek wordt bemoeilijkt door onvolledige gegevens uit de zwarte doos; zowel de vluchtgegevensrecorder als de cockpitvoicerecorder missen de laatste vier minuten van de vlucht.

Zelfdoding

De politie meldde afzonderlijk dat Son Chang-wan, de voormalige president van de staatsluchtvaartautoriteit Korea Airports Corporation, die in functie was tijdens de renovatie van de structuur op Muan Airport, dinsdag dood in zijn woning is aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om zelfdoding.