Snel internet aan boord van turboprops ATR

ATR kan sinds deze week snel internet van Starlink aanbieden aan boord van vliegtuigen van de fabrikant. Air New Zealand is waarschijnlijk de eerste gebruiker.

ATR, de fabrikant van propellervliegtuigen, heeft aangekondigd dat het met succes het certificeringsproces heeft afgerond bij het European Aviation Safety Agency (EASA) voor de introductie van het Starlink-systeem voor hogesnelheidsinternet aan boord van varianten van de ATR72.

Na verschillende succesvolle testvluchten met ATR’s 72-600 testvliegtuig vanuit de thuisbasis in Toulouse, Frankrijk, heeft het bedrijf op 21 januari 2025 bevestigd dat EASA groen licht heeft gegeven voor implementatie van Starlink. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor ATR72-operators wereldwijd om het systeem op hun vliegtuigen te introduceren.

Starlink, ontwikkeld door SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, levert breedbandinternet dat geschikt is voor streaming, online gamen, videogesprekken en meer. Hoewel het systeem al door verschillende luchtvaartmaatschappijen wordt gebruikt, markeert deze certificering de eerste keer dat het is goedgekeurd voor gebruik op regionale turboprops.

‘Starlink luidt een nieuw tijdperk in voor ATR, met ongeëvenaarde niveaus van comfort en passagierservaring in de regionale markt’, verklaarde Daniel Cuchet, Senior Vice-President Engineering bij ATR. ‘Deze prestatie toont onze toewijding aan om voorop te blijven lopen, in te spelen op de laatste reistrends en samen te werken met toonaangevende partners die onze visie op uitmuntendheid en innovatie delen om de manier waarop mensen vliegen te transformeren’.

Air New Zealand

Air New Zealand, een langdurige partner in het ontwikkelingsprogramma, staat klaar om de launching customer te worden van het nieuw gecertificeerde systeem en verwacht het nog in 2025 in te zetten op zijn ATR-vliegtuigen. Het bedrijf ontving onlangs zijn dertigste ATR-toestel, dat een marathonvlucht van een week maakte van Toulouse naar Nieuw-Zeeland. Tijdens de reis van meer dan 20.000 km vloog het toestel via Heraklion, Riyad, Oman, Hyderabad, Kuala Lumpur, Denpasar, Darwin en Brisbane, voordat het toestel in Christchurch landde.