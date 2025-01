737 komt ‘abrupt’ tot stilstand

Een Boeing 737 MAX 8 van American Airlines kreeg afgelopen maandag tijdens de landing op Kingstown Argyle Airport (hoofdstad van de Saint Vincent en de Grenadines) te maken met twee klapbanden.

Het toestel, registratie N328TC, vertrok 12:35 uur lokale tijd, meer dan anderhalf uur later dan gepland, vanaf het vliegveld van Miami. Volgens AirLive.net kreeg de 737 MAX 8 tijdens de vlucht te maken met technische problemen. Het is onduidelijk om welke het precies ging. Hoe dan ook, het vliegtuig kon gewoon doorvliegen richting haar bestemming. Daar arriveerde het na drie uur en vijf minuten.

American Airlines Flight #AA909 Experiences Double Tire Burst on Landing in Saint Vincent



On January 20, 2025, American Airlines Flight 909, a Boeing 737 MAX 8 (Reg. N328TC), encountered a double tire burst during landing at Argyle International Airport (AIA), Kingstown, Saint… pic.twitter.com/HCgiaYcBs4 — Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) January 21, 2025