A350 aan de grond na rokerige noodlanding

Een Airbus A350 van Cathay Pacific keerde maandagnacht terug naar de luchthaven van Boston toen de cabine zich bedekte met rook.

De machine, registratie B-LXM, vertrok 2:30 uur lokale tijd, twee uur later dan het vluchtschema voorschreef, vanaf baan 33L op Boston Logan International Airport in de richting van Hong Kong. Toen het toestel met de klim bezig was, werden de zuurstofmaskers volgens AV Herald geactiveerd doordat de cabine zich vulde met rook. Hoe de rook ontstond, is onduidelijk. Op een hoogte van 4.000 voet (omgerekend ongeveer 1.000 meter) braken de piloten de klim af. De vliegers gaven vervolgens het Mayday Mayday-signaal af. Zij verzochten onmiddellijk terug te keren naar de luchthaven van vertrek.

Vlak na take-off bedekte de cabine zich met rook © Flightradar24.com

Holding pattern voor Amerikaanse kust

Al snel meldden de piloten dat de brand geblust zou zijn. Zij vroegen aan de luchtverkeersleiding of ze langer in een holding pattern konden vliegen, omdat het toestel nog niet het gewenste gewicht had om veilig te landen. Voor een vlucht vanuit Boston Logan International Airport naar Hong Kong is tussen de veertien en vijftien uur aan brandstof nodig, exclusief voor een buffer voor onvoorziene omstandigheden. Daar kregen zij goedkeuring voor. Op een hoogte van 5.200 voet cirkelde de A350 rond ten oosten van Boston. Een uur na take-off maakte het toestel een landing op dezelfde baan als waarvan het vertrokken was. Sindsdien stond de machine aan de grond in Boston. https://twitter.com/shanghaidaily/status/1881543777577468067

Tweede onderbreking in drie weken

Drie weken voor dit incident maakte dezelfde A350 een ongeplande landing. Het toestel was vertrokken vanuit Toronto (Canada) toen het een stop op Keflavik International Airport maakte wegens een medisch noodgeval. De machine keerde uiteindelijk door een dreigende overschrijding van het aantal werkuren van de bemanning terug naar het beginpunt waarna het alsnog in de richting van Hong Kong zou vertrekken. Dit resulteerde in een vertraging van meer dan twee dagen.