Bewoners schieten Antonov An-26 te hulp

Een Antonov An-26 van Air Kasaï raakte afgelopen dinsdag na een landing op Kongolo Airport (Democratische Republiek Congo) van de baan.

Het toestel, registratie 9S-AYN, vertrok vanaf Goma Airport, een luchthaven elders in het land. Aan boord van het toestel werd een lading sigaretten vervoerd. Verder vloog er alleen een bemanning mee. Tijdens de landing kon het niet tijdig tot stilstand komen. Als gevolg hiervan reed het van de baan het gras is, ook wel aangeduid als een runway excursion. Runway excursions kunnen onder allerlei omstandigheden gebeuren, maar in het bijzonder wanneer het slecht weer is. Hoe het toestel van de baan heeft kunnen glijden, is onduidelijk.

An Air Kasaï Antonov An-26 crashed while landing at Kongolo airport near the town of Kongolo in the Democratic Republic of Congo.

The aircraft reportedly suffered a runway excursion. pic.twitter.com/5wL7ymppRc — MP (@Mp220Mp) January 21, 2025

Forse schade

Op video’s en afbeeldingen die op de sociale media verschenen, is te zien dat de An-26 gehavend in het gras naast de baan tot stilstand gekomen is. Er kwam een rookpluim uit het de motor van het vliegtuig. De propeller liep volgens Jean-Paul Ngongo Mboka Miba, de beheerder van het Kongolo-gebied, vast en raakte dan ook fors beschadigd. Bovendien zakte het rechterlandingsgestel in. Tevens is op de video’s te zien dat mensen zich om het toestel verzamelden. Aviation24.be schrijft dat dit lokale bewoners zijn die een handje hielpen met het blussen van de machine. Hierdoor bleef de schade aan de An-26 beperkt. Hulpdiensten schoten daarna te hulp om de brand onder controle te krijgen.

Geen gewonden

Geen van de inzittenden raakten gewond. Tevens bleef iedereen op de grond ongedeerd. De lading sigaretten bleef eveneens intact. De exacte oorzaak van het incident met de An-26 wordt verder onderzocht.

In april vorig jaar belandde een andere An-26 van Kamchatka Aviation Enterprisevlak vlak voor take-off ook al naast de baan. Alle inzittenden bleven ongedeerd.