Eén piloot loopt op Schiphol tegen de lamp

Bij een alcoholcontrole op Schiphol bleek dat zowel een piloot als tien cabineleden te veel hadden gedronken.

Het is niet duidelijk van welke nationaliteiten en luchtvaartmaatschappijen de elf afkomstig zijn. De piloot werd op 29 oktober getest met een alcoholpromillage van 0.45, terwijl 0.2 toegestaan is, blijkt uit gegevens van de politie, die in handen zijn van RTL Nieuws. Hiervoor kreeg de vlieger een boete van 2.900 euro. Tevens had een andere cabinelid van die vlucht meer dan de toegestane hoeveelheid in het bloed.

Het komt vaker voor dat meerdere bemanningsleden tegelijk (te veel) alcohol drinken. Eind november vorig jaar werden drie crewleden van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen op Schiphol gesnapt. Een steward testte net boven de 0.24, terwijl de andere 1.43 promille in haar bloed had zitten en weer een ander 1.30. De boetes varieerden tussen de 275 en 1.900 euro.

Strenge regels

De alcoholnormen in de luchtvaart zijn streng. Voor gezagvoerders en copiloten kan bij een minimale overschrijding al een hoge boete uitgedeeld worden. Bij 0.63 promille loopt de boete reeds boven de 4.500 euro op. Tevens hangt een vliegverbod van een halfjaar boven het hoofd. Bij een hevige overtreding kan zelfs een celstraf volgen. Voor crewleden geldt een maximaal promille van 0.2. Bij constatering kan een boete vanaf 275 euro boven het hoofd hangen. De maximale straf voor het cabinepersoneel is ‘slechts’ een maand. Die komt voor wanneer het niet de eerste overschrijding is.

Hoogste aantal sinds 2012

Sinds 2012 gaat het bij de elf constateringen op Schiphol om het hoogste aantal. Een mogelijke verklaring kan zijn dat er meer gedronken wordt, óf dat er meer controles zijn. Toen de drie bemanningsleden eind november op Schiphol bijvoorbeeld tegen de lamp liepen, werden bijna 450 crewleden die ochtend getest. Vorig jaar werden zeven cabineleden betrapt op een te hoog promillage; het jaar daarvoor betrof het zeven stewards en stewardessen en drie (co-)piloten.