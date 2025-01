Europese airline breidt vluchten vanaf Schiphol uit

AirBaltic gaat vanaf maart dit jaar het aantal vluchten vanuit Schiphol naar de Litouwse hoofdstad Vilnius uitbouwen.

Tot en met oktober vliegt de luchtvaartmaatschappij tweemaal per dag (veertien keer per week) tussen beide steden, maakte Lietuvos Oro Uostai (exploitant van de Litouwse luchthavens), bekend bij LRT. Het gaat om een extra middagvlucht. Die vertrekt dagelijks 14:10 uur lokale tijd met vluchtnummer BY959 vanuit Vilnius en arriveert 15:35 uur op Schiphol. Na een turnaround van exact een uur, stijgt vlucht BY960 weer op richting de Litouwse hoofdstad. Na een vlucht van 2 uur en 20 minuten wordt die daar verwacht. AirBaltic zet op deze route een Airbus A220 in, een van de nieuwere machines uit haar vloot.

.@airBaltic will expand its @Schiphol presence significantly this summer, also adding 2nd daily flight from @TLLairport and adding 3rd daily flight from @riga_airport.



airBaltic will have 7-8 daily landings in Amsterdam; busiest non-base airport. https://t.co/u5DOYtNVfW — Simonas Bartkus (@simonasbartkus) January 22, 2025

Nu al soms twee vluchten per dag

Momenteel vliegt AirBaltic vijf dagen per week één keer met hetzelfde type tussen Amsterdam en Vilnius en twee keer per week tweemaal. Die ochtendvlucht vertrekt als BT961 om 7:50 uur op weg naar Nederland waar deze om 9:20 uur verwacht wordt. De terugvlucht vangt wederom een uur later aan. Om 13:30 uur wordt de A220 in Vilnius verwacht. Vanaf maart worden de vliegtijden ietwat aangepast.

Frequenties opgeschroefd

Tevens gaat AirBaltic vanaf eind mei weer vluchten aanbieden tussen Amsterdam en Palanga, een stad aan de kust van Litouwen. Uit het vluchtaanbod op haar website blijkt dat de maatschappij in april en mei tijdelijk niet tussen beide steden vliegt. Momenteel doet zij die bestemming twee keer per week vanaf Schiphol aan. Oók op deze route zet de airline een A220 in. Behalve naar deze steden is AirBaltic van plan het aantal vluchten tussen Amsterdam en de Letse hoofdstad Riga en Tallinn (hoofdstad van Estland) op te schroeven.