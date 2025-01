Boeing waarschuwt voor grote tegenvaller

2024 gaat niet de boeken in als het beste jaar ooit voor Boeing. De Amerikaanse vliegtuigbouwer had te maken met grote teleurstellingen en tegenslagen. De fabrikant waarschuwt dan ook voor een grote tegenvaller.

Terwijl Boeing nog herstellende was van eerdere problemen met de 737 MAX, deed zich op 5 januari 2024 alweer een nieuw probleem voor. Toen vloog een plug door uit een Alaska Airlines-toestel waarna tientallen toestellen enkele weken aan de grond bleven. Het gevolg was extra toezicht vanuit de FAA en een productielimiet van 38 machines per maand.

De productielimiet werd echter bij lange na niet gehaald. Ook had de fabrikant problemen met de levering van andere toestellen, in het bijzonder de 787. Al met al wist Boeing in heel 2024 slechts 348 nieuwe passagiers- en vrachtvliegtuigen af te leveren. Een jaar eerder lag het totaal nog op 528. Ook concurrent Airbus versloeg de Amerikaanse fabrikant met klinkende cijfers, de Europeanen wisten met 766 toestellen ruim twee keer zoveel vliegtuigen te bouwen.

Daarnaast werd Boeing ook nog eens geraakt door een zeven weken durende staking in de late zomer. Volgens de Amerikaanse fabrikant liggen de kosten van de staking zelf op ruim 1,1 miljard dollar. Die bestaan uit compensatie aan luchtvaartmaatschappijen en het opnieuw opleiden van personeel. De stijgende netto lonen als gevolg van de staking zijn nog niet meegerekend in die kosten.

Bovendien blijft het geteisterde 777X-project een blok aan het been voor Boeing. De levering van het toestel is inmiddels al jaren vertraagd en de eerste intrede wordt op zijn vroegst in 2026 verwacht. Overigens is er ook goed nieuws. De FAA is namelijk de belangrijkste fase van certificatie gestart. Dat doet de Amerikaanse luchtvaartautoriteit enkel als het denkt dat een toestel luchtwaardig is.

Een grote tegenvaller

Al met al was 2024 geen topjaar voor Boeing. In het laatste kwartaal genereerde de fabrikant ruim vijftien miljard dollar minder dan verwacht. De 1,1 miljard aan kosten als gevolg van de staking zijn dan ook een grote tegenvaller. Dinsdag 28 januari komt Boeing met de officiële jaarcijfers.

