Koopt Indonesië toch straaljagers in Rusland?

Indonesië koopt misschien toch straaljagers van de Russische fabrikant Sukhoi. De deal leek eerder niet door te gaan maar is nu volgens betrokkenen nog niet van tafel.

De Russische ambassadeur in Indonesië, Sergei Tolchenov, verklaarde onlangs dat een deal rond de aankoop van Sukhoi Su-35 gevechtsvliegtuigen door Indonesië nog steeds ‘op tafel ligt’.

In 2018 besloot Indonesië elf Russische Sukhoi Su-35 gevechtsvliegtuigen aan te schaffen voor een waarde van 1,06 miljard euro. Rusland wacht nog steeds op updates over deze deal, die sinds 2020 in onzekerheid verkeert. Naar verluidt zag Indonesië destijds af van de aankoop vanwege budgettaire beperkingen als gevolg van de pandemie.

In 2021 maakte de Indonesische luchtmacht bekend dat ze de Su-35 deal hadden laten varen en in plaats daarvan kozen voor Amerikaanse F-15’s en Franse Rafales. De kans dat Indonesië Russische vliegtuigen koopt, werd nog kleiner toen de regering vorig jaar aankondigde achttien extra Rafales aan te schaffen, waarmee het totale aantal bestelde Rafale-straaljagers op 42 komt.

Hoewel de Su-35-deal dus al een tijdje in de wacht staat, hoopt Rusland nog steeds dat Indonesië de gevechtsvliegtuigen zal aanschaffen. ‘De Su-35-deal is niet geannuleerd. Hij ligt nog steeds op tafel’, zei ambassadeur Tolchenov in een interview met de Jakarta Globe eerder deze week. ‘Maar we zullen de onderhandelingen op een dag voortzetten’, voegde hij eraan toe.

Import uit Rusland

Sinds de onafhankelijkheid van Indonesië heeft het land veel wapensystemen in de Sovjet-Unie en Rusland aangeschaft. Het Russische staatspersagentschap TASS meldde dat de Russische wapenexport naar Indonesië tussen 1992 en 2018 meer dan 2,4 miljard euro bedroeg. De geleverde wapens omvatten onder andere SU-30MK2-vliegtuigen en Mi-35- en Mi-17-helikopters.