Schiphol breekt eigen belofte met hulp van minister

Wederom plant Schiphol grootschalig onderhoud aan een start- en landingsbaan in de drukke zomerperiode. Eerder beloofde de luchthaven met dat gebruik te stoppen. De minister grijpt niet in, integendeel, hij maakt de weg vrij.

In het najaar van 2023 beloofde luchthaven Schiphol grootschalig baanonderhoud in de drukke mei- en zomerperiode te vermijden. Op die manier kan grotere overlast voor omwonenden voorkomen worden. Met het besluit wilde topman Ruud Sondag de relatie met de omgeving aanhalen. ‘We realiseren ons dat omwonenden geluidsoverlast anders ervaren dan wij berekenen.’ Dat werkzaamheden langer duren als gevolg van de slechtere weersomstandigheden ’s winters, was een prijs die Sondag bereid was te betalen.

Toch maakte de luchthaven enkele maanden later alweer plannen volgens oude normen. De Buitenveldertbaan krijgt een grondige beurt, en wel in de zomer van 2025. Overigens werd deze beslissing slechts door een werkgroep van Schiphol, LVNL en luchtvaartmaatschappijen genomen. Andere betrokken partijen waaronder gemeenten, bewonersgroepen en zélfs het ministerie zijn daarin niet meegenomen. Ook de gemeente Amsterdam, die voor twintig procent eigenaar is van Schiphol, kreeg er geen zeggenschap over. Die ontving het nieuws op 4 oktober 2024, net als de rest van Nederland.

Schiphol draagt verschillende argumenten aan waaronder het gebrek aan de-icingcapaciteit, een hoger risico op slechte weersomstandigheden en slechter hardend asfalt in geval van winterwerkzaamheden. Kortom, onderhoud duurt langer en kost meer in de winter. Maar, dat was bekend en werd op de koop toegenomen door Sondag.

Slimme truc

Het is niet de eerste keer dat Schiphol haar belofte breekt. Vorige zomer, bij het onderhoud van de Zwanenburgbaan, liepen werkzaamheden uit van twee naar veertien weken. Bij de Schiphol-top was dit vooraf bekend. Hierdoor nam het aantal klachten over geluidsoverlast met twee-derde toe in Amstelveen, Amsterdam en het Gooi. Schiphol hanteerde daarbij een slimme tactiek waarmee het de minister onder druk wist te zetten. Doordat de luchthaven het nieuws pas kort van tevoren bekend maakte, kon de minister weinig anders dan accepteren. Het alternatief was dat vele zomerse vakantievluchten eruit lagen.

Ook voor komende zomer hanteerde Schiphol een slimme truc. Zodra een schema vastligt, kan daar volgens Europese regels niet meer van worden afgeweken. Dit publiceerde Schiphol in september 2024, een week vóór het bekendmaken van het onderhoud. Hiermee was de luchthaven gedekt. Voor de minister hoeft Schiphol eveneens niet bang te zijn. “Luchtvaartenthousiast” Barry Madlener is van plan wederom een uitzondering te verlenen aan de werkzaamheden. Dit gebeurt ondanks de uitspraak van voorganger Harbers dat Schiphol zich aan haar belofte heeft te houden.

Concreet levert het ruim zesduizend extra vluchten op voor de kortere baan op Schiphol-Oost tussen de periode mei en september. Een ruime verdubbeling van het gebruikelijke jaartotaal van 5500. Volgens berekeningen van de luchthaven zelf, stijgt het aantal ernstig gehinderden door geluidsoverlast met twaalf procent tot 104.000. Bovendien sluit tijdens diezelfde periode de Aalsmeerbaan en gaat een andere baan dicht tijdens de NAVO-top waar vliegtuigen van de wereldleiders komen te staan.

Deze tekst is geschreven op basis van een artikel in Het Parool.