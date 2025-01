Turkish Airlines TK846 tot de laatste stoel gevuld

Turkish Airlines voerde donderdag 23 januari haar allereerste vlucht uit naar Syrië sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2011. Het toestel zat dan ook vol met feestende Syriërs terugkerende naar hun thuisland.

Nadat in 2011 het geweld oplaaide in Syrië, schortte Turkish Airlines in april 2012 alle vluchten naar hoofdstad Damascus op. Gedurende dertien jaar werd er niet gevlogen tussen beide landen. Met de val van het Assad-regime en de opkomst van het HTS-rebellenleger, vindt er een verandering plaats. Voor het eerst voerde Turkish Airlines weer een vlucht uit.

Vlucht TK846 werd uitgevoerd met een Boeing 777-300ER, registratie TC-JJK, met een capaciteit van 349 passagiers. De vlucht stond gepland te vertrekken om 09:00 uur ’s ochtends vanaf Istanbul maar steeg in werkelijkheid een uur later op. Na een korte reis van slechts anderhalf uur landde de machine op de landingsbaan van het vliegveld bij de Syrische hoofdstad.

Turkish Airlines heeft drie wekelijkse vluchten tussen Istanbul en Damascus gepland staan. Deze vinden voortaan plaats met een Airbus A330-200. Volgens het boekingssysteem zijn alle vluchten tot tenminste maart volgeboekt.

Dat vlucht TK846 onderweg was naar Syrië, was wel duidelijk. Beelden van de cabine tonen zingende en dansende passagiers. Bij zich dragen zij vlaggen van de Syrische revolutie en ze feesten op Syrische -liederen. Het deel van de mensen dat niet meedoet met de feestelijkheden, filmt de situatie.

Na de landing werd de sfeer nog feestelijker. Het Turkish Airlines-toestel kwam aan bij de gate met zowel een Turkse als een Syrische revolutievlag. Op het vliegveld stonden tientallen familieleden en vrienden de aankomende passagiers op te wachten. Voor velen was het dan ook de eerste keer in jaren dat ze elkaar weer zagen.

Nothing is forever, Bashar al-Assad has fallen, songs of the #Syrian revolution in the voices of the passengers of the first plane carrying #Syrians from #Istanbul to #Damascus pic.twitter.com/TBa7SkzlsQ— Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) January 23, 2025