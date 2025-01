Voorlopig geen rechtszaak Amsterdam vs. Schiphol

Amsterdam gaat voorlopig geen rechtszaak aanspannen tegen Schiphol. Verschillende partijen hebben er wel oren naar maar de wethouder besluit anders.

Het Amsterdamse college van B&W zal in de nabij toekomst waarschijnlijk geen juridische stappen ondernemen tegen Schiphol vanwege schadelijke uitstoot. Dat meldde wethouder Hester van Buren (PvdA), gisteren tijdens een commissiedebat van de Amsterdamse gemeenteraad. Verschillende raadsleden in Amsterdam, waaronder ook de fractie van coalitiepartij GroenLinks hebben hier echter wel oren naar, aldus NH Nieuws.

De Amsterdamse gemeenteraad worstelt met haar dubbelrol van medeaandeelhouder en buurgemeente als het gaat om Schiphol. Recentelijk heeft vooral het geplande onderhoud aan de Buitenveldertbaan komende zomer geleid tot zorgen in de Amsterdamse lokale politiek. Wethouder Van Buren stelt dat het gebruik van alternatieve start- en landingsbanen tot extra geluidsoverlast zal leiden. In een brief aan Schiphol en verantwoordelijk minister Madlener heeft Van Buren aangegeven dat de impact van het onderhoud wat betreft de gemeente te groot is.

Het college staat met name onder druk van coalitiepartner GroenLinks maar ook andere partijen in de raad laten van zich horen. Het meest vocaal is de Partij voor de Dieren. Deze partij richt zich vooral op de uitstoot door activiteit op Schiphol en wil dat het college juridische stappen onderneemt tegen de luchthaven vanwege schadelijke emissies. PvdD-raadslid Meerburg stelt zelfs dat Schiphol crimineel handelt: ‘Als je moedwillig de maatschappij schade toebrengt en vervolgens wetgeving probeert aan te passen om ermee weg te komen, is dat een vorm van milieucriminaliteit’.

Geen treffen in de rechtszaal

Het college overweegt volgens Wethouder Van Buren op dit moment geen juridische procedure. Dit onder andere doordat het dan als overheid tegenover een andere overheid komt te staan. ‘Als Amsterdam via een strafrechtelijke weg bezwaar maakt, betwisten we indirect een politieke afweging van een andere overheid. Dat vinden wij ingewikkeld’. De wethouder besloot het debat door te benadrukken dat het college liever samen met Schiphol werkt dan elkaar te treffen in de rechtszaal: ‘Ik wil samenwerken met mijn mede-overheid en met Schiphol’.