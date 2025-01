787 verliest plotseling snel hoogte

Een Boeing 787 van United Airlines verloor afgelopen vrijdagnacht vlak na vertrek plotseling hoogte met een ravage in de cabine tot gevolg.

De Dreamliner, registratie N27903, vertrok om 0:20 uur lokale tijd, een halfuur later dan gepland, vanaf Lagos, een stad van Nigeria, in de richting van Washington (Verenigde Staten). Het leek een normale trans-Atlantische vlucht te gaan worden, totdat het toestel een halfuur na take-off te maken kreeg met een technisch probleem. Als gevolg daarvan maakte het een plotseling snelle duik van ongeveer 1.000 voet (omgerekend 300 meter). De exacte oorzaak is nog niet te achterhalen. Een woordvoerder van United Airlines sluit in ieder geval bij CNN uit dat zware turbulentie de boosdoener was.

Four passengers and two crew members seriously injured after United Airlines flight makes emergency return landing in Lagos due to a "technical issue".



UA613, a Boeing 787-8 Dreamliner, initially bound for Washington Dulles International Airport, had 245 passengers, eight flight… pic.twitter.com/xiy5Qkg4vq — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 24, 2025

Schade aan cabine

Op afbeeldingen en video’s die op de sociale rondgingen, blijkt dat het abrupte hoogteverlies resulteerde in enorme schade aan de cabine. Op de grond liggen spullen, terwijl er gaten in de bagagevakken zitten. Aan boord van de 787 reisden 245 passagiers en elf bemanningsleden mee. Obiageli Orah, directeur van Public Affairs and Consumer Protection van de Federal Airport Autority of Nigeria (FAAN), laat aan The Sun weten dat twee cabineleden ernstig gewond raakten, terwijl vijf bemanningsleden en 27 passagiers lichte verwondingen opliepen.

Na twee uur keerde de gehavende 787 terug in Lagos © Flightradar24.com

Hulpdiensten paraat

Na de duik keerde de 787 weer om in de richting van de luchthaven van vertrek. Ongeveer twee uur na vertrek landde de machine daar. Hulpdiensten wachtten de Dreamliner bij de gate op. Een deel van de gewonden werd naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Inmiddels zijn zij ontslagen. De andere reizigers werden ondergebracht in hotels. United Airlines werkt samen met de autoriteiten in de Verenigde Staten en Nigeria om de oorzaak te achterhalen.