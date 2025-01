Kogel door de kerk omtrent TUI-route vanaf Antwerpen

De Belgische tak van TUI heeft definitief de route Antwerpen-Tel Aviv (Israël) op de lange baan geschoven.

Hoewel TUI deze route anderhalf jaar geleden introduceerde wegens de familiebanden en de handelsrelaties tussen beide steden, blijkt er weinig vraag naar te zijn. Omdat het in Israël nog altijd onrustig is, is het risico voor de airline te groot om deze vlucht alsnog van start te laten gaan. ‘We hebben die verbinding al enkele keren tijdelijk opgeschort en de capaciteit ingezet voor populaire nieuwe vluchten als Kreta, Tenerife, Gran Canaria en Antalya. Een nieuwe bestemming inpassen is altijd puzzelen. In ons laatste overleg hebben we beslist Tel Aviv niet langer in ons aanbod op te nemen’, licht Piet Demeyere, woordvoerder van TUI België, toe bij Gazet van Antwerpen.

Onzekerheid

In september 2023, een maand voor de start van de oorlog tussen Israël en Hamas, kondigde TUI plannen aan voor deze route. Echter, 7 oktober gooide alles op z’n kop. De vraag naar deze route nam drastisch af. Uiteindelijk werd besloten de route, die aanvankelijk in december dat jaar van start zou gaan, uit te stellen. ‘Meteen na het uitbreken van het conflict in Gaza was die vraag er gewoon niet meer. Terwijl op de Antwerpse luchthaven klassiekers zoals Spanje en onze nieuwe zonbestemmingen, het wel goed doen’, aldus Demeyere. Ook een jaar later was TUI nog steeds sceptisch over de route. Op de vraag of Tel Aviv ooit in het aanbod terugkeert, reageert de woordvoerder: ‘Zeg nooit nooit, maar op dit moment is er geen enkel concreet plan meer.’