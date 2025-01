A330 vliegt zonder passagiers naar Londen

Een Airbus A330 van Virgin Atlantic arriveerde afgelopen woensdag zonder passagiers vanuit het Canadese St. Johns op Londen Heathrow.

Twee dagen eerder strandde het vliegtuig, registratie G-VUFO, als gevolg van een technisch mankement op de Canadese luchthaven, aldus AirLive.net. Het toestel vertrok maandag 18:15 uur lokale tijd vanuit het Amerikaanse Orlando in de richting van de Engelse luchthaven. Via de Atlantische Oceaan, ruim voor de Canadese kust, kreeg de A330 te maken met een defect. Daarom werd besloten een ongeplande landing op de luchthaven van St. Johns te maken, een vliegveld in het oosten van Canada dat de laatste optie biedt voor een landing alvorens de Atlantische Oceaan overgestoken wordt.

Door een defect kwam de A330 niet verder dan St. Johns © Flightradar24.com

Ander vliegtuig ingevlogen

Op St. Johns moesten de passagiers het vliegtuig verlaten. Ongewild kregen ze vervolgens te maken met een tussenstop van 36 uur. Virgin Atlantic vloog een andere A330 in, registratie G-VJAZ, die op dat moment op New York John F. Kennedy gestationeerd stond. De machine werd dinsdag ingevlogen en landde na twee uur in St. Johns. Woensdagmiddag werden de passagiers uiteindelijk alsnog naar Londen Heathrow gebracht. Na een vlucht van vier uur arriveerde de A330 op haar bestemming. Daarmee liepen de passagiers een vertraging van 40 uur op.

A330 leeg naar Heathrow

Hoewel de ene A330 de passagiers ophaalde en hen naar Heathrow bracht, stond de andere nog steeds aan de grond in Canada. Dat vliegtuig vloog een paar uur later zonder passagiers achter het andere aan en arriveerde iets na middernacht eveneens op Heathrow. De machine stond daar een dag aan de grond en maakte vervolgens een rentree in het luchtruim met een vlucht naar Bridgetown, de hoofdstad van Barbados.