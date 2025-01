Anti-luchtvaartactivisten hebben het moeilijk. Omdat ze vaak vol voor de emotie gaan roepen ze meestal maar wat. Die uitspraken zijn vervolgens met een feitelijke analyse van de luchtvaart makkelijk te ontkrachten.

Zie het bericht ‘Carbon budget‘ voor de ontmanteling van een persbericht van actiegroep T&E. Eenvoudig rekenwerk met de cijfers uit het eigen pamflet van T&E was voldoende.

De feiten zijn dat vliegen een buitengewoon energiezuinige manier is om je te verplaatsen en dat de bijdrage van luchtvaart aan de CO 2 -uitstoot betrekkelijk gering is. Bovendien is duidelijk hoe de energietransitie van de luchtvaart moet en zal verlopen en wordt daar ook al volop aan gewerkt.

Dat alles ondergraaft de uitspraken van activisten. Hoe nu verder als de feiten je in de weg zitten? Vaak wordt gekozen voor wat je de Trump-tactiek zou kunnen noemen:

hetzelfde nog een keer roepen, maar dan met nog meer emotie

de discussie kapen via een niet-relevante vraag of via een aanval op iets wat helemaal niet is gezegd

overstappen op een persoonlijke aanval

als alles faalt proberen de geschiedenis uit te wissen

Herhaling

Herhaling werkt in Alice in Wonderland (als ik drie keer iets zeg is het waar) maar niet altijd in de echte wereld. Zie deze poging, met het antwoord: Deze discussie kreeg nog een vervolg, zie onder het kopje ‘Persoonlijke aanval’.

Dat deze bronnen inderdaad op dit gebied onbetrouwbaar zijn is uitgebreid toegelicht in het bericht ‘De Correspondent draaft door‘ en het bericht ‘Blauwe bengel‘, maar die berichten moet je dan natuurlijk wel willen lezen. Dat luchtvaart helemaal geen directe bedreiging is voor het halen van de doelen wordt ook toegelicht in het bericht ‘Carbon budget‘.

Kapen

De tweede tactiek is het stellen van een niet-relevante vraag. Als je daar op in gaat wordt de discussie gekaapt: het gaat opeens over een ander onderwerp. Ook kan de discussie worden gekaapt door iets aan te kaarten wat niet is gezegd. Zie deze reactie van een campagneleider van Milieudefensie:

Een eenvoudig feitelijk antwoord was uiteraard geen probleem:

En in dit geval stopte de discussie hiermee.

Persoonlijke aanval

Dat is echter niet altijd het geval. Vaak wordt dan gekozen voor een zwaktebod in de vorm van een persoonlijke aanval. Dat gebeurde ook na het aantonen van de onbetrouwbaarheid -als het om luchtvaart gaat- van zowel de Correspondent als FTM: Het moet natuurlijk zijn ‘gespeend’, maar een kniesoor die daar op let bij zo’n fraaie tekst.

Let vooral op het gebrek aan inhoudelijk commentaar. Bij dit soort berichten haak ik daarom altijd maar af. Doorgaan is zinloos en ook niet leuk. Maar dit bleek een gedachtewisseling met een bonus te zijn. Want er kwam nog een nabrander, waarin het pamflet van T&E werd aangedragen. Dat had ik anders misschien gemist. Terwijl dat -zie het bericht ‘Carbon budget‘- nu juist een interessant en loepzuiver voorbeeld is van desinformatie.

Uitwissen

Een mooi voorbeeld van het uitwissen van de geschiedenis ontstond na een vraag van een XR woordvoerder. Die vraag was al een paar keer off-topic gesteld -en toen dus genegeerd- maar kwam terug bij een relevant onderwerp. En is daar toen wel beantwoord.

Kennelijk beviel dat antwoord niet, want vervolgens werd de vraag -en dus ook het antwoord- verwijderd.* Nu had ik deze keer toevallig een screenshot gemaakt, waardoor vraag en antwoord toegankelijk zijn gebleven. De tijd die ik in dat antwoord had gestoken is daarmee niet helemaal voor niets geweest: De genoemde bijdrage is het bericht ‘Carbon budget’ en deze reactie stond onder de Nederlandse Linkedin versie daarvan.

Overigens begrijp ik die hele Trump-tactiek wel. Wat moet je anders als de feiten je tegenspreken. Als je er president van de Verenigde Staten mee kunt worden kun je er alles mee bereiken. Dus misschien ook wel de sloop van Schiphol. Tot de wal het schip keert natuurlijk, al zal de schade dan aanzienlijk zijn. Beleid kan toch echt beter gebaseerd zijn op feiten en analyse dan op met desinformatie aangewakkerde emotie. Ik besef dat geloof in feiten en analyse in deze tijd naïef is, maar ook ik heb recht op mijn geloof.

Benno Baksteen is voormalig piloot en Nederlands vakbondsbestuurder. Hij was voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers en schrijft regelmatig over luchtvaart op zijn blog Notthebigbadwolf.com.

*Emile Sprenger heeft laten weten dat hij de reactie niet had weggehaald, maar dat hij mij had geblokt:

Het resultaat was in ieder geval hetzelfde. Vraag en antwoord waren onzichtbaar geworden. Nu het blok is opgeheven zijn ze -vooralsnog- weer zichtbaar. Overigens is ook deze reactie weer een voorbeeld van gewoon maar wat roepen.