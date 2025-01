EasyJet opent (nog een) route vanaf Brussels Airport

EasyJet start vanaf 31 maart dit jaar met wekelijks twee vluchten vanaf Brussels Zaventem Airport naar Bordeaux, een stad in het zuiden van Frankrijk.

De vlucht wordt volgens Aviation24.be zowel op maandag als vrijdag uitgevoerd. Op beide dagen worden andere vertrek- en aankomsttijden gehanteerd. Op de eerste dag van de week vertrekt vlucht U2 1903 om 15:55 uur vanuit Bordeaux waarna die om 17:30 uur op Brussels Airport verwacht wordt. De terugvlucht, vlucht U2 1904, vangt 18:05 uur aan en landt 19:40 uur in de Franse stad.

Op vrijdag vliegt easyJet met hetzelfde vliegnummer om 11:05 uur weg uit Bordeaux. Na een vlucht van iets meer dan anderhalf uur arriveert die in de Belgische hoofdstad. Om 13:10 uur, slechts een halfuur na aankomst, vertrekt die weer richting de Zuid-Franse stad. Op de luchthaven van Bordeaux wordt vlucht U2 1904 om 14:45 uur verwacht. Het is echter nog onduidelijk welk toestel easyJet inzet. De Engelse low cost carrier is in het bezit van de Airbus A319’s, A320(neo)’s en A321neo’s.

EasyJet breidt uit op Brussels Airport

Met de komst van Bordeaux vliegt easyJet straks op vijf bestemmingen vanaf de Belgische luchthaven. Die mogelijkheid ontstond doordat het Italiaanse ITA Airways vorige zomer verkocht werd aan Lufthansa. De Europese Commissie keurde de verkoop goed, maar stelde wel als voorwaarde dat de Duitse luchtvaartmaatschappij slots moest inleveren op luchthavens in Europa. Een daarvan werd Brussels Airport. EasyJet voegde om dezelfde reden al eerder Milaan Malpensa en Rome Fiumicino toe aan het aanbod vanaf Brussel. Tot nu toe vloog de maatschappij vanaf deze luchthaven alleen naar het Franse Nice en het Zwitserse Genève.