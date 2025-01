Emirates A380-passagiers begeven zich op glad ijs

Een Airbus A380 van Emirates maakte afgelopen donderdag een ongeplande landing op Keflavik International Airport (IJsland) waarschijnlijk om reden van een medisch noodgeval.

De Superjumbo, registratie A6-EEQ, steeg 09:15 uur lokale tijd op, drie kwartier later dan de planning voorschreef, vanaf Dubai International Airport (Verenigde Arabische Emiraten). Met vluchtnummer EK201 was de A380 onderweg naar New York John F. Kennedy Airport. Via Koeweit, Irak en Turkije vloog het toestel het Europese luchtruim binnen om zich vervolgens klaar te maken voor de Atlantische oversteek naar het Amerikaanse continent.

Echter, boven zee deed zich volgens AirLive.net aan boord een medisch noodgeval voor. Daarop besloten de piloten een ongeplande landing in Keflavik te maken, de grootste internationale luchthaven van IJsland. Negen uur na take-off arriveerde de A380 daar. Omdat de bemanning haar diensturen zou gaan overschrijden als de vlucht hervat zou worden, strandde de Emirates-vlucht in Keflavik.

Emirates I get this is out of your hands but the lack of communication sucks. We still don’t know when our flight is departing. pic.twitter.com/kscfsWcVKd— Barj Singh (@hellobarj) January 24, 2025