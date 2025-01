Long-haul businessclass binnen Europa | Flight Report

Terwijl het elders in de wereld niet ongebruikelijk is relatief korte vluchten uit te voeren met een widebody, gebeurt dat in Europa maar weinig. Vanaf Schiphol is er een handjevol maatschappijen die langeafstandsvliegtuigen inzetten op relatief korte routes. Een daarvan is Finnair, dat naast A319’s en A320’s, ook dagelijks vluchten uitvoert met haar Airbus A350’s op een vlucht van grofweg twee uur. Up in the Sky nam een kijkje in de businessclass van dit toestel tijdens een vlucht vanuit Helsinki naar Amsterdam.

Sinds 2022 is Finnair bezig met het vernieuwen van haar businessclass- en (premium)economy-stoelen in haar A330’s en A350’s. In de businessclass introduceerde de luchtvaartmaatschappij in samenwerking met Collins Aerospace stoelen met verschillende zit- en slaapposities. Afgelopen zomer rondde Finnair dit project af.

Voor de vernieuwde cabines ontving de luchtvaartmaatschappij verschillende prijzen. Onboard Hospitality riep de airline uit tot winnaar van de Cabin Concept of the Year, terwijl APEX bij de Yacht and Aviation Awards Finnair bekroonde tot lijstaanvoerder van de ‘Best Cabin Innovation’ en ‘Best Cabin’ (First en Business Class).

Pre-boarding

Finnair is veruit de grootste gebruiker van Helsinki Airport. In de vertrekhal bruist het dan ook van (self-)incheckbalies van de maatschappij, wat deze woensdagochtend zorgt voor een vlotte doorloop. Zowel de businessclass- als de (premium)economy-reizigers checken in bij dezelfde balies. Bij de security is er wel een aparte rij voor businessclass-passagiers. Ook hier zijn de rijen kort en loopt alles vlot door.

© Sander Lamers

Uitzicht vanuit de lounge © Sander Lamers

© Sander Lamers

Lounge

Achter de beveiliging beschikt Finnair nabij gate 21 op Helsinki Airport over een eigen businesslounge. De nieuwe lounge aan de Schengen-zijde opende vorig jaar juli. Op de eerste verdieping biedt de lounge aan de ene kant een uitzicht op de vertrekhal, terwijl aan de andere kant een glimp opgevangen kan worden van de vliegtuigen. Er staat een ontbijtbuffet klaar voor de liefhebber. Het is aan de drukke kant, maar er is genoeg ruimte. Het ontbijt bestaat onder meer uit croissantjes, broodjes, beleg, thee en koffie. De tafels staan helaas wel wat dicht op elkaar gepropt. De ruimte biedt niets bijzonders, maar is zeker voor een Schengen-lounge keurig.

Sinds 2017 draagt de OH-LWL het Marimekko Kivet-jasje © Jeroen Stroes Aviation Photography

A350

Vandaag wordt vlucht AY1301 uitgevoerd de OH-LWL. Het vliegtuig is sinds 2017 voorzien van de Marimekko Kivet-livery, een ontwerp van het modebedrijf Marimmeko. De livery kenmerkt zich door de blauwe stippen op het achterste gedeelte van het vliegtuig. De A350 is een van de achttien uit de vloot van Finnair. De toestellen worden zowel ingezet op shorthaul– als longhaul-vluchten. Behalve naar Schiphol zet de maatschappij deze machine bijvoorbeeld ook geregeld in op de route Helsinki-Londen Heathrow.

© Sander Lamers

© Sander Lamers

© Sander Lamers

© Sander Lamers

© Sander Lamers

© Sander Lamers

© Sander Lamers

Boarding

Ons toestel staat bij gate 35, ongeveer tien minuten lopen vanuit de security. Aan boord worden we enthousiast opgewacht door het uiterst vriendelijke Finnair-cabinepersoneel. Ze staan direct open voor een praatje en bieden een kijkje in de cockpit aan. De stoel, 2L, bevindt zich voor in de cabine aan de rechterkant. Bij aankomst staat er een flesje water klaar, evenals een plastic zakje met bedrade oortjes. In de stoel liggen twee kussentjes. Alles ziet er bijzonder strak en schoon uit. De zitplaats kan versteld worden en beschikt over de mogelijkheid platgelegd te worden. Verder is de stoel voorzien van een scherm, (uitschuif)tafeltje en stopcontacten (universeel, USB- A en -C). Er is meer dan genoeg beenruimte.

© Sander Lamers

© Sander Lamers

© Sander Lamers

© Sander Lamers

Entertainment

Het entertainment aanbod is ruim. Passagiers hebben de mogelijkheid series te kijken, muziek te luisteren, spelletjes te spelen en online boeken te lezen. De A350 heeft zowel een camera op haar staart als op haar buik, waardoor de vlucht vanuit iedere stoel te volgen is. Businessclass-passagiers kunnen met een QR-code gemakkelijk verbinden met WiFi.

Service

Als de boarding compleet is, meldt de piloot door de intercom dat het mistig is op en rondom Schiphol. Er is maar circa 200 meter zicht, licht hij toe. Omdat elders in de wereld eveneens vliegtuigen wachten om te kunnen vertrekken naar Schiphol, loopt de wachttijd op. Twee uur staat de A350 op dezelfde plaats bij de gate op Helsinki Airport. Tijdens de wachttijd komt de cabin crew meerdere keren langs om zowel de businessclass- als (premium)economy-passagiers te voorzien van drankjes. Een drankje om uit te lichten: de eigen Finnair-bessensap. Een drankje dat onder passagiers erg populair is. Tevens wordt dit drankje in de Finnair-verpakking in verschillende supermarkten in Finland verkocht.

Rond 09:30 uur lokale tijd, één uur en een kwartier na de aanvankelijke vertrektijd, begint de cabin crew met het voorbereiden van het ontbijt voor de businessclass-passagiers. Het bestaat uit een bakje fruit, een klein croissantje en een broodje met beleg, een omelet met onder meer champignons en spinazie en een drankje. Een aardige maaltijd voor een vlucht van twee uur.

Vluchtverloop

Rond 10:00 uur melden de piloten dat er een slot beschikbaar is om te vertrekken. In een stroomversnelling ruimt het cabinepersoneel het ontbijt op en worden de veiligheidsinstructies in werking gesteld. Het vliegtuig vertrekt na de de-icing om 10:30 uur in de richting van Amsterdam. Tijdens de vlucht komt de cabin crew langs met drankjes en chocolaatjes. Wederom is het cabinepersoneel erg open en vriendelijk en knoopt geregeld gesprekjes aan. Om 11:30 uur Nederlandse tijd (12:30 uur Finse) landt de A350 in Amsterdam.

Conclusie

Al met al kan gesteld worden dat Finnair met haar prijzen haar naam eer aan doet. De cabine is strak, er werd voldoende (en goed) eten en drinken geserveerd en de flight attendants waren vriendelijk.

Vliegen in een long-haul businessclass binnen Europa is een unieke kans, omdat het een wereld van verschil is met de Europese businessclasses. Een ruime stoel, met veel privacy en entertainment is simpelweg een stuk aantrekkelijker dan de Europese businessclass, die meer op een veredelde economy lijkt.

Wie graag met een 737 van KLM of een A320 van Finnair naar Helsinki wil vliegen, bijvoorbeeld omdat de tijden net iets beter uitkomen, moet dat vooral doen. Maar als de kans zich voordoet met de A350 van Finnair mee te gaan, is het het absoluut waard om die te grijpen.