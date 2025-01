British Airways A350 de klos in São Paulo

Een Airbus A350 van British Airways werd vrijdagmiddag lokale tijd op de luchthaven van Sao Paulo meermaals getroffen door bliksem.

Het vliegtuig, registratie G-XWBE, arriveerde die dag vroeg in de ochtend vanuit Londen Heathrow. Nadat het ongeveer twaalf uur aan de grond stond, maakte het zich op voor terugvlucht BA246 naar dezelfde Engelse luchthaven. Echter, op dat moment werd de Braziliaanse stad geteisterd door onweersbuien.

Amazing video captures lightning striking a British Airways A350-1041 at Sao Paulo Guarulhos International Airport.



Following an inspection the aircraft continued to its destination with a 6 hour delay.



📹 @bernaldinho79 pic.twitter.com/xNnTXmBCJ4 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 25, 2025

Bliksem slaat meerdere keren toe

Op een video die vanaf de gate op het vliegveld van Sao Paulo is gemaakt, is te zien dat de staart van de A350 meerdere keren getroffen wordt door bliksem. Na de blikseminslag onderzochten ingenieurs volgens AirLive.net de staart en een deel van de romp. Uiteindelijk bleek na controle dat alle systemen werkten. Vliegtuigen zijn erop gebouwd beschermd te worden tegen blikseminslagen. De nieuwere vliegtuigen, waaronder de A350, bestaan voornamelijk uit composiet en dat materiaal geleidt niet. Daarom worden die onderdelen voorzien van een dun koper gaas zodat de elektriciteit van de inslag naar een bliksemafleider geleid kan worden. Het eind van de vleugel is er bijvoorbeeld een.

Met vertraging naar Heathrow

De A350 kreeg goedkeuring om te vertrekken in de richting van Londen Heathrow. Uiteindelijk steeg de machine om 23:05 uur op, iets minder dan zeven uur later. Het toestel keerde uiteindelijk 12:30 uur lokale tijd terug op de Engelse luchthaven. Daar kwam de A350 wederom terecht in slecht weer, want afgelopen dagen werd het Verenigd Koninkrijk geteisterd door storm Éowyn. Meerdere vluchten werden geannuleerd of liepen vertraging op.