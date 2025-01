Curaçaose Z Air neemt grootste toestel in ontvangst

Groot feest op de ABC-eilanden want er is een nieuwe mijlpaal bereikt. Z Air verwelkomde zaterdagmiddag (lokale tijd) haar eerste Embraer ERJ 140LR. Het is het grootste toestel ooit voor de Curaçaose luchtvaartmaatschappij.

Rond kwart voor vier ’s middags landde de Embraer 140 vanuit Miami op de luchthaven van Willemstad te Curaçao. Er stond een grote groep medewerkers klaar om het nieuwe toestel te verwelkomen. Later neemt de Curaçaose maatschappij nog een vliegtuig van hetzelfde type in ontvangst. De precieze datum daarvan is nog onbekend.

Het nieuwe toestel betekent een belangrijke stap voor Z Air. In totaal kan de Embraer namelijk 44 passagiers vervoeren. Dat betekent een flinke toename ten opzichte van de drie Saab 340’s die de maatschappij nu in de vloot heeft. Die kunnen elk 34 passagiers aan boord verwelkomen. Bovendien heeft de Embraer 140 een veel groter bereik.

In eerste instantie zet Z Air het nieuwe vliegtuig vooral in op routes naar Medellín en Sint-Maarten. De Saab-toestellen blijven prominent op routes binnen de ABC-eilanden. Op een later tijdstip voegt Z Air andere bestemmingen toe voor de Embraer 140.