Over en uit voor Airbus Beluga Transport 

In november 2023 startte Airbus een luchtvaartmaatschappij met haar eigen Beluga-transportvliegtuigen. Daar komt nu alweer een einde aan, De Europese vliegtuigbouwer sluit de transporttak.

Na de Russische invasie van Oekraïne verdwenen de grote Antonov-transportvliegtuigen uit de Europese markt. Airbus zag het gat en sprong erin met de eigen A300-600 ST, beter bekend als de Beluga. Deze toestellen werden ooit ingezet voor het fabrieksvervoer maar waren inmiddels vervangen door de Airbus A330-743L, ofwel de Beluga XL.

In november 2023 kreeg de transporttak van Airbus certificatie in Europa en begin 2024 ook in de V.S. De nieuwe opgerichte luchtvaartmaatschappij, Airbus Beluga Transport (AIBT), richtte zich vooral op klanten in de ruimtevaart en legers. Zo vervoerden de Beluga-toestellen onder andere satellieten en helikopters.

Vooral interessant voor, in het bijzonder, legers, was de manier waarop vracht in het toestel werd gehesen. Daarbij waren geen kranen nodig en de vracht kon vóór de landing al ‘in een veilige omgeving worden voorbereid’, aldus Andreas Öffner, verkoopdirecteur bij Airbus Defence and Space, reeds in 2022.

Niet als gehoopt

Helaas verliepen de operaties niet als gehoopt en werden er onvoldoende klanten aangetrokken. Volgens de Franse krant Les Echos, die het als eerst meldde, zet Airbus de activiteiten daarom stop. De Europese vliegtuigbouwer bevestigt de berichtgeving en meldde alle activiteiten per direct te staken. De definitieve sluitingsdatum van Airbus Beluga Transport is nog onbekend en komt op een later moment naar buiten.