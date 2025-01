Ryanair stelt opnieuw verwachtingen bij

Ryanair tempert voor de tweede keer in drie maanden tijd de verwachtingen. De Ierse budgetvlieger verwacht minder passagiers te kunnen vervoeren als gevolg van de problemen bij vliegtuigfabrikant Boeing.

In november verlaagde Ryanair reeds de verwachtingen van 215 miljoen passagiers naar 210 voor het huidige boekjaar, dat in maart eindigt. Nu daalt het voorziene aantal reizigers nog eens naar 206 miljoen. De bijstelling is niet het gevolg van een gebrek aan vraag maar van een krapte in het aantal toestellen waarmee de maatschappij vliegen kan.

De oorzaak daarvan ligt namelijk bij Boeing. Ryanair is de grootste Europese klant van de Amerikaanse vliegtuigbouwer en verwacht nog 29 Boeing 737 MAX-toestellen in ontvangst te nemen. De levering daarvan duurt langer omdat de fabrikant in september te maken had met een grote staking waardoor de 737 MAX-productie volledig stil kwam te liggen.

Ook na de staking haalden de faciliteiten van Boeing lange tijd niet volledige capaciteit. Dit kwam doordat veel medewerkers weer opnieuw trainingen moesten volgen. Het lijkt erop dat Ryanair de resterende 29 toestellen van een 210 MAX’s tellende order vóór maart 2026 in ontvangst kan nemen. De verwachting is dan ook dat de Ierse budgetvlieger in 2027 met volledige capaciteit vliegt en 215 miljoen passagiers kan vervoeren.

Hoopvol

CFO Neil Sorahan kijkt op hoopvolle wijze naar de toekomst. ‘We zien grote verbeteringen in de [Boeing-, red.] fabriek,’ aldus Sorahan in gesprek met Reuters Persbureau. ‘De kwaliteit van de romp is significant verbeterd maar het gaat ze simpelweg nog niet lukken vóór deze zomer.’ Wel verwacht hij dat Boeing de geplande negen toestellen voor het zomerseizoen weet af te leveren.