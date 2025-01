Wizz Air tankt niet meer op Europese luchthaven

Wizz Air stopt met het tanken op de luchthaven van de Servische hoofdstad Belgrado nadat de Verenigde Staten sancties oplegden.

De VS kwam 10 januari met sancties aan het adres van Servische energiebedrijf Naftna industrija Srbije (NIS). Die onderneming is deels in handen van Rusland. Gazprom Neft heeft een meerderheidsbelang van 50 procent, terwijl Gazprom 6,15 procent aandeel bezit. NIS is de brandstofleverancier van Belgrado Airport. Daarom heeft Wizz, dat vanuit de hoofdstad onder meer naar Memmingen (Duitsland), Parijs (Frankrijk) en Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) vliegt, besloten niet langer nog gebruik te maken van de brandstofvoorziening op het vliegveld. Indigo Partners, een investeerder uit de Verenigde Staten, heeft ook nog eens een belang in de Hongaarse low cost carrier.

Waar bijtanken?

Wiz Air blijft echter nog wel op Belgrado vliegen. De drie vliegtuigen die daar gestationeerd staan worden nu elders voorzien van brandstof. Zo werd eerder een Airbus A320 vanuit Barcelona op weg naar de Servische hoofdstad bijgetankt in Timisoara (Roemenië). ‘[De sancties hadden] geen impact op het vluchtschema van Wizz Air’, zegt een woordvoerder van de prijsvechter bij Blic Biznis.

Aandelen uit Russische handen

Naar aanleiding van de sancties heeft Aleksandar Vucic, president van Servië die goede banden heeft met de Russische president Vladimir Poetin, aangekondigd dat de aandelen van bedrijven uit Rusland vóór 25 februari moeten zijn overgedragen. Mogelijkheden zijn een hernieuwde overname door de staat of de toetreding van particuliere investeerders. In de wandelgangen doen de geruchten de ronde dat Shell en Socar uit Azerbeidzjan interesse hebben getoond zich aan te sluiten bij NIS. Vucic wil deze kwestie ook nog met Poetin bespreken.