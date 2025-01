Zet Etihad binnenkort toonaangevende stap?

Volgens verschillende betrokkenen staat Etihad Airways op het punt naar de beurs te gaan. Nationale en internationale investeerders rondden voorbereidingen voor inschrijvingen in het afgelopen kwartaal grotendeels af.

Etihad Airways is tot nu toe volledig in handen geweest van staatsfondsen. Het staatsfonds van Abu Dhabi gaat zich echter deels afsplitsen van de aandelen en creëert daarmee ruimte voor andere investeerders. Volgens persbureau Reuters moet het komend voorjaar gaan gebeuren. Tijdens de beursgang wil het staatsfonds twintig procent van de aandelen verkopen en er ruim een miljard dollar mee ophalen.

Mocht het werkelijkheid worden, dan is het significant aangezien maatschappijen in het Midden-Oosten doorgaans in handen zijn van de staat. Van de grote drie – Etihad Airways, Emirates en Qatar Airways – zou Etihad de eerste beursgenoteerde zijn. Volgens verschillende bronnen kijken Emirates en Qatar Airways ook naar beursgang, wanneer precies is nog onbekend.

Het is dan ook om die reden dat een volgende stap van Etihad significant is. De Etihad-IPO wordt namelijk gezien als een sentimenttest voor de andere twee airlines.

Europees project

Ook binnen de Europese Unie is een maatschappij bezig met de beurs. Etihad’s interline-partner AirBaltic is namelijk op dit moment in gesprek met investeerders. De Letse overheid wil de airline al langer op eigen benen laten staan maar het overleg verloopt vooralsnog stroef. Het zou gaan om een strategische investeerder alhoewel er geen namen bekend zijn. Meerdere bronnen wijzen naar Lufthansa als investeringspartij.