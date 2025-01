Eind aan KLM-bus vanuit Gelderland

De shuttlebus die al tien jaar KLM-passagiers vanuit Arnhem en Nijmegen naar luchthaven Schiphol vervoert, stopt per 31 maart 2025. Tot die datum blijft de dienst, die zeven dagen per week rijdt, nog beschikbaar. Daarna wordt de verbinding definitief opgeheven.

Volgens een woordvoerder van KLM wegen de kosten niet langer op tegen de opbrengsten. ‘Het is niet meer rendabel,’ liet hij aan het AD weten. Dit is opvallend, aangezien KLM vorig jaar het aantal ritten juist uitbreidde van één naar twee per dag.

De KLM-shuttle, met plaats voor twintig passagiers, rijdt sinds 1 mei 2015 tussen Arnhem, Nijmegen en Schiphol. Het doel was destijds om reizigers uit Gelderland te overtuigen via Schiphol te vliegen in plaats van Duitse luchthavens. De busrit, aangeboden in een Mercedes-Benz Sprinter, was gratis voor reizigers die een vlucht bij KLM of Transavia hadden geboekt. Passagiers konden gebruik maken van gratis WiFi in de bus. Daarnaast waren koffie, thee, water en het KLM Inflight Magazine Holland Herald aanwezig voor de reizigers.

De huidige dienstregeling biedt twee dagelijkse ritten. ’s Ochtends vertrekt de bus om 05.30 uur vanuit Nijmegen en om 06.05 uur vanuit Arnhem. Later op de dag is er een tweede vertrek om 11.35 uur vanuit Nijmegen en om 12.10 uur vanuit Arnhem. Voor de terugreis vertrekken de bussen vanuit Schiphol om 09.20 uur en 14.40 uur richting de Gelderse steden.

Het schrappen van de shuttlebus is niet zonder precedent. In 2021 stopte KLM al met de verbinding tussen Schiphol en steden als Enschede, Hengelo en Apeldoorn. Van de regionale busdiensten blijven alleen de routes vanuit Eindhoven en Maastricht vooralsnog bestaan.

Met het verdwijnen van de Arnhemse en Nijmeegse shuttles bestaat opnieuw het risico dat reizigers uit Gelderland vaker kiezen voor Duitse luchthavens. Toch blijft KLM hopen op loyaliteit. ‘Uiteraard hopen we dat mensen uit deze regio voor KLM kiezen vanwege de kwaliteit van onze dienstverlening en ons wereldwijde netwerk van bestemmingen,’ aldus de woordvoerder.