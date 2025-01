Iran bevestigt aankoop Russische straaljagers

Het hoge woord is eruit: Iran bevestigt officieel de aankoop van de Russische Su-35. Met de moderne straaljager van Sukhoi zet de Iraanse luchtmacht een grote stap richting modernisering.

Iran heeft Russische Sukhoi-35 gevechtsvliegtuigen aangeschaft, bevestigde een hoge commandant van de Revolutionaire Garde gisteren. In november 2023 meldde het Iraanse persbureau Tasnim al dat Teheran de onderhandelingen voor de aankoop van Russische gevechtsvliegtuigen had afgerond. Hoewel dus al enige tijd in de media over de deal gesproken werd, is het voor het eerst dat een Iraanse functionaris de aankoop van Su-35-toestellen bevestigt. Officier Ali Shadmani gaf echter geen duidelijkheid over het aantal aangeschafte toestellen en of deze al aan Iran zijn geleverd. Volgens diverse bronnen zou het aantal bestelde vliegtuigen rond de vijftig liggen en zouden er al enkele toestellen voor opleidingsdoeleinden in het land zijn.

Dreiging

Het nieuws komt in een tijd waarin de westerse wereld zich zorgen maakt over de intensievere militaire samenwerking tussen Teheran en Moskou en de instabiliteit in het Midden-Oosten. Vooral de spanningen tussen Israël en Iran zijn een grote bedreiging voor de veiligheid in de regio. Shadmani waarschuwde: ‘Als de vijand dom handelt, zal het de bittere smaak proeven van onze raketaanvallen, en geen van zijn belangen in de bezette gebieden zal veilig blijven’, hiermee verwijzend naar Israël, de aartsrivaal van Iran in de regio. Met de Su-35 is Iran beter in staat het eigen luchtruim te verdedigen. De Israëlische luchtmacht, dat hier geregeld acties uitvoert, heeft nu weinig te duchten van de Iraniërs.

Eerder deze maand ondertekenden Iran en Rusland een uitgebreide strategische samenwerkingsovereenkomst. Hoewel daarin geen expliciete melding werd gemaakt van wapenleveringen, werd wel afgesproken om hun ‘militair-technische samenwerking’ verder te ontwikkelen.

Grote stap richting modernisering

Iraanse piloten worden naar verluidt reeds sinds 2023 opgeleid op de Su-35. Voor de Iraanse luchtmacht, die vanwege internationale sancties niet over moderne vliegtuigen kan beschikken, is de aanschaf van de moderne straaljagers een enorme boost. Het type is een doorontwikkeling van de Su-27 Flanker en kan beschouwd worden als de modernste versie hiervan. Op dit moment beschikt de Iraanse luchtmacht over een mix van gevechtsvliegtuigen van Westerse en Russische origine. Naast de Su-24 Fencer en MiG-29 Fulcrum van Sovjet-makelij, vliegt Iran ook nog met oudere Amerikaanse toestellen zoals de McDonnell Douglas F-4 Phantom en de F-14 Tomcat. Vóór de Islamitische Revolutie van 1979 was Iran een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten.