Saoedi-Arabië voorlopig nog geen lid straaljagerclub

De deelname van Saoedi-Arabië aan de toekomstige straaljager van het GCAP-programma is nog niet rond. Volgens de Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft dit nog wel wat voeten in de aarde.

Italië staat positief tegenover de toetreding van Saoedi-Arabië tot de club van landen die samenwerken aan het toekomstige GCAP-gevechtsvliegtuig. Toch moet het olierijke koninkrijk nog een tijdje wachten op gesprekken die momenteel wordt uitgevoerd door Italië, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Dat meldde de Italiaanse premier Giorgia Meloni gisteren.

Meloni, die afgelopen weekend in Saoedi-Arabië was, verklaarde dat het tijd zal kosten om het miljardenprogramma open te stellen voor een vierde land. ‘We staan positief tegenover de toetreding van de Saoedi’s, maar dit zal uiteraard (…) niet onmiddellijk gebeuren’, zei Meloni tijdens een bezoek aan Bahrein, dat ook onderdeel van haar reis was. Ze voegde eraan toe dat er nog details van het project moeten worden uitgewerkt tussen de drie oprichters.

Kritisch

Op 11 augustus 2023 meldde de Financial Times voor het eerst dat Saoedi-Arabië ernaar streefde om zich bij het programma aan te sluiten. Terwijl het Verenigd Koninkrijk en Italië naar verluidt al vrij snel openstonden voor dit idee, was Japan fel tegen. Japan beschouwde Saoedische deelname namelijk als een bedreiging voor de Japanse defensie-export en de algemene planning van het programma. Er waren ook zorgen dat de beveiliging van gevoelige technologieën in gevaar zou kunnen komen door Saoedische deelname, evenals twijfels over de technische bijdrage die het Koninkrijk praktisch gezien aan het programma zou kunnen leveren. Afgelopen november bleken deze zorgen echter al weggenomen te zijn.

GCAP

In december 2022 sloegen Italië, het Verenigd Koninkrijk en Japan de handen ineen voor de ontwikkeling van een nieuw geavanceerd gevechtsvliegtuig. Eerder was SAAB ook deelnemer aan GCAP, maar de Zweden trokken zich vorig jaar terug uit dit project. Vooralsnog lijkt de samenwerking rond de straaljager verder soepel te verlopen. Het toestel zou rond 2035 operationeel moeten zijn. De verwachte kosten van wat nu het Global Combat Air Programme (GCAP) heet worden geschat op tientallen miljarden dollars. De partijen hebben nog niet definitief vastgesteld hoe het budget zal worden verdeeld. Het Britse Ministerie van Defensie had al twee miljard pond toegezegd aan het project, dat voorheen bekend stond als Tempest, voordat Italië en Japan zich aansloten. Naar alle waarschijnlijkheid zal er ook een exportversie gemaakt worden om zo de stukprijs van de toestellen te minimaliseren.