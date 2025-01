KLM-partner komt met gratis supersnel internet

Vanaf eind 2025 voorziet luchtvaartmaatschappij SAS haar gehele vloot van gratis Wi-Fi, mogelijk gemaakt door Starlink, het satellietnetwerk van SpaceX. Dankzij deze technologie kunnen passagiers in alle reisklassen gebruikmaken van internet, zelfs op afgelegen locaties zoals de Noordpool, de Atlantische Oceaan en de Noordzee.

Starlink maakt gebruik van een netwerk van satellieten in een lage baan om de aarde, wat zorgt voor een stabiele en snelle verbinding op plaatsen waar traditionele satellietsystemen vaak tekortschieten. ‘Met deze technologie verbinden we onze passagiers met de wereld zoals nooit tevoren,’ zegt Paul Verhagen, Chief Commercial Officer bij SAS. ‘Onze klanten kunnen nu rekenen op een verbinding die niet alleen snel, maar ook naadloos en betrouwbaar is.’

Jason Fritch, Vicepresident van Starlink Enterprise Sales bij SpaceX, benadrukt de voordelen: ‘De service biedt internet dat vergelijkbaar is met of zelfs beter dan een thuisverbinding. Zelfs in traditioneel uitdagende gebieden, zoals boven de Noordzee of de Atlantische Oceaan, blijft de verbinding stabiel en snel.’

Naast verbeterde connectiviteit draagt de Starlink-technologie bij aan duurzamer vliegen. De speciaal ontworpen antennes zijn aerodynamisch en verminderen de luchtweerstand, wat het brandstofverbruik van vliegtuigen verlaagt. Bovendien ondersteunt de service het gelijktijdig gebruik van meerdere apparaten, zodat passagiers probleemloos laptops, tablets en smartphones kunnen gebruiken.

SAS start eind 2025 met de geleidelijke uitrol van deze innovatie. EuroBonus-leden zullen als eersten profiteren van de nieuwe internetdienst aan boord.