Boeing optimistisch ondanks verliesjaar

Boeing, het Amerikaanse luchtvaartconcern, heeft in het afgelopen jaar een nettoverlies van 11,82 miljard dollar (ongeveer 11,3 miljard euro) geleden. Dit verlies markeert het zesde achtereenvolgende jaar van negatieve resultaten voor het bedrijf.

Boeing werd in 2024 vooral geteisterd door kwaliteitsproblemen in de productie, zoals het incident op 5 januari waarbij een deurpaneel van een 737 MAX van Alaska Airlines loskwam tijdens een vlucht. Daarnaast speelde ook een langdurige staking in de fabrieken rondom Seattle een belangrijke rol in de slechte resultaten. Als gevolg hiervan daalde de jaaromzet met veertien procent naar 66,5 miljard dollar, terwijl het nettoverlies meer dan vijf keer zo groot was als dat van 2023.

Het concern kampt al langere tijd met moeilijkheden, onder andere door twee dodelijke ongevallen met de Boeing 737 MAX in 2018 en 2019, waarbij meer dan driehonderd mensen omkwamen. Het jaar daarop werd de luchtvaartsector hard getroffen door de uitbraak van de coronapandemie.

Kelly Ortberg, die aan het roer staat van Boeing, ziet echter ook positieve ontwikkelingen. ‘We hebben op belangrijke gebieden vooruitgang geboekt om de activiteiten te stabiliseren,’ zo meldt hij in een persbericht. In een interne memo aan het personeel, die door persbureau Bloomberg werd ingezien, geeft Ortberg aan dat de fabrieken en toeleveranciers klaar zijn om de productie te verhogen. Tevens worden verliesgevende defensieprojecten aangepakt.

In zijn bericht benadrukt Ortberg het belang van optimisme, ondanks de uitdagende perioden waar het bedrijf mee te maken kreeg. ‘Hoewel het een moeilijk jaar was, zien we bemoedigende tekenen van vooruitgang terwijl we werken aan veranderingen aan de groep,’ aldus de CEO. Hij geeft aan dat Boeing zich meer wil richten op de kernactiviteiten en overweegt niet-kernactiviteiten van de hand te doen. Er zou zelfs interesse zijn in de verkoop van de navigatietak Jeppesen, die sinds 2000 deel uitmaakt van Boeing. Anonieme bronnen melden dat deze verkoop tussen de zes en acht miljard dollar (5,7 tot 7,6 miljard euro) zou kunnen opleveren, aldus Bloomberg.