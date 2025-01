KLM kondigt ontslagen aan

KLM heeft aangekondigd 250 arbeidsplaatsen in niet-operationele functies te schrappen als onderdeel van een breder pakket maatregelen om de financiële en operationele prestaties te verbeteren. Dit maakte de luchtvaartmaatschappij vandaag bekend. De Ondernemingsraad en vakbonden zijn vooraf geïnformeerd over de plannen.

De aangekondigde maatregelen maken deel uit van een strategie die in oktober 2024 werd gepresenteerd, met als doel het bedrijfsresultaat structureel met 450 miljoen euro te verbeteren. KLM wil hiermee een solide basis leggen voor de toekomst en de concurrentiepositie van de maatschappij versterken.

Volgens KLM-directeur Marjan Rintel zijn pijnlijke beslissingen noodzakelijk om de kosten te verlagen. ‘Een daarvan is het reduceren van het aantal kantoorfuncties. Daarbij proberen we om gedwongen ontslagen te voorkomen, al kunnen we het niet bij voorbaat uitsluiten, aldus Rintel. ‘Dit proces pakken we uiterst zorgvuldig aan, in nauw overleg met de Ondernemingsraad. Voor operationele of schaarse functies blijven we werven, zodat we onze operationele capaciteit zo veel mogelijk kunnen inzetten.’

Naast de personeelsreductie heeft KLM eerder aangekondigd investeringen te heroverwegen en uit te stellen. De bouw van een nieuw hoofdkantoor en geplande uitbreidingen bij Engineering & Maintenance zijn opgeschort. Daarnaast onderzoekt KLM de mogelijkheid om activiteiten die niet direct bijdragen aan de uitvoering van vluchten af te stoten of stop te zetten.

Om de productiviteit te verhogen, streeft KLM naar een minimale efficiëntiewinst van vijf procent. In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is een principeakkoord bereikt over tijdelijke maatregelen om de inzetbaarheid van vliegers te vergroten. Dit moet ervoor zorgen dat KLM zijn geplande dienstregeling op zowel Europese als intercontinentale routes kan handhaven. ‘Overeengekomen is dat deze zomer externe piloten via wetleasing-contracten worden ingehuurd en wordt mogelijk gemaakt dat twee second officers op een viermansoperatie ingezet worden. Daarnaast krijgt KLM meer mogelijkheden om instructievluchten in te delen. Hierdoor worden de mogelijkheden voor vliegers minder om invloed te hebben op hun werkdagen en vrije tijd helaas wel beperkt’, meldde de VNV in een persbericht..