Lufthansa op kop in race om Spaanse airline

Lufthansa lijkt de koploper in de race om een belang te verwerven in Air Europa, de op twee na grootste luchtvaartmaatschappij van Spanje. Dit meldt de Spaanse krant El Economista op basis van anonieme bronnen.

Volgens de krant voert Air Europa op dit moment vergevorderde gesprekken met de Duitse luchtvaartgroep over een belang van 20 procent. Ook Air France-KLM toont interesse in een participatie, terwijl de Amerikaanse Delta Air Lines – een minderheidsaandeelhouder in Air France-KLM – en het Emiratische Etihad eveneens een bod uitbrachten. Etihad leek echter de minste kans te maken, aangezien Air Europa de voorkeur gaf aan een Europese partner met een belang van ongeveer twintig procent, om zo problemen met de mededingingsautoriteiten te voorkomen. Eerder leek IAG, het moederbedrijf van British Airways, Iberia en Vueling, Air Europa over te nemen, maar die deal ketste vorig jaar af vanwege concurrentiebezwaren van toezichthouders.

Een investering in Air Europa zou Lufthansa helpen zijn marktpositie in strategische regio’s te versterken, met name op de populaire Balearen, waaronder Mallorca, Menorca en Ibiza. Recent breidde Lufthansa zijn netwerk al verder uit door een belang van 41 procent te nemen in ITA Airways, de nationale luchtvaartmaatschappij van Italië, met de mogelijkheid om deze in de toekomst volledig over te nemen.