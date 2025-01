Schiphol en KLM kritisch in Tweede Kamer

Schiphol en KLM spraken gisteren met de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat over geluidsreductie en de voorgestelde krimpplannen. Volgens beide partijen kloppen de berekeningen van minister Barry Madlener niet, en ontbreekt een duidelijke langetermijnvisie.

Schiphol-CFO Robert Carsouw begon met een historische terugblik: ‘Vijftien jaar geleden adviseerde de Alderstafel een nieuw geluidsstelsel, het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS). Twee jaar later was iedereen het erover eens dat dit in de wet moest worden vastgelegd via het Luchthavenverkeersbesluit (LVB). Nu, in 2025, vliegen we al tien jaar volgens NNHS, maar het LVB ontbreekt nog steeds.’

Volgens Carsouw heeft NNHS de geluidsoverlast verminderd, maar het ontbreken van het LVB zorgt voor onzekerheid. ‘Schiphol zet zich in voor geluidsreductie en een duurzamere toekomst. Door de Polderbaan, vlootvernieuwing en 800 miljoen euro aan geluidsisolatie is ernstige geluidshinder sinds 2000 met 40% gedaald.’

Nieuwe tarieven moeten stillere toestellen stimuleren. ‘Vanaf 2025-2027 worden nachtvluchten zes keer duurder dan overdag. De Boeing 747 wordt extra belast: waar een Airbus A350 overdag 900 euro betaalt, kost een “herriebak” 747 in de nacht 16.000 euro. De luidruchtigste toestellen weren we geheel.’

Gesprekken met luchtvaartmaatschappijen werpen volgens Carsouw hun vruchten af: ‘Een grote buitenlandse maatschappij verhoogt vanaf zomer 2025 het aandeel vluchten met de nieuwste toestellen van 35 naar 60 procent. Hierdoor halen we de doelstelling van vijftien procent geluidsreductie ruimschoots, mogelijk zelfs zeventien procent.’

‘Al meer dan 100 jaar verbindt Schiphol Nederland met de wereld. Dit levert banen en economische voordelen op. Samen met luchtvaartmaatschappijen, met KLM voorop, bieden we een netwerk van 300 bestemmingen en werkgelegenheid voor 110.000 mensen. Tegelijkertijd blijven we werken aan een betere leefomgeving.’

KLM waarschuwt voor gevolgen van extra beperkingen

KLM-CEO Marjan Rintel onderstreepte het belang van internationale connectiviteit en duurzaamheid. ‘Nederland moet verbonden blijven met de wereld, terwijl we tegelijkertijd geluidsoverlast verminderen. Luchtvaart groeit wereldwijd. Extra beperkingen in Nederland verschuiven verkeer en banen naar het buitenland, zonder klimaatwinst. Vakantiegangers vertrekken dan gewoon vanaf luchthavens in België of Duitsland.’

Rintel stelde kritische vragen bij het huidige maatregelenpakket en de gehanteerde berekeningen. ‘We hebben vier zorgen. Ten eerste investeert KLM zeven miljard in nieuwe vliegtuigen, maar slechts vijftien van de 61 nieuwe toestellen worden meegeteld. Dit doet geen recht aan de werkelijke impact op omwonenden.’

Daarnaast pleitte ze voor een eerlijke tariefdifferentiatie. ‘Hogere kosten voor lawaaiige vliegtuigen stimuleren de inzet van stillere toestellen. Schiphol schat de impact op drie a vier procent of zelf vijf a zes procent geluidsreductie, terwijl het ministerie slechts 1,3 procent rekent.’

Een derde zorg betreft een rekenfout in de Balanced Approach. ‘Een berekeningsfout in de Balanced Approach kan duizenden vliegbewegingen schelen. Vluchten verminderen op de minst hinderlijke banen, terwijl de meeste omwonenden baat hebben bij vermindering op andere banen. Dit is in strijd met de regels van de Luchtverkeersleiding Nederland.’

Tot slot waarschuwde Rintel voor een vaag geformuleerde doelstelling van twintig procent geluidsreductie. “We staan achter dit doel, met november 2024 als referentiepunt. Nu lijkt die norm jaarlijks verschoven te kunnen worden, wat voor onzekerheid zorgt. Wij willen, net als omwonenden, een helder langetermijnperspectief.’