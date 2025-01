Airbus A321 gaat in vlammen op

Op dinsdagavond brak er brand uit in een Airbus van Air Busan op de luchthaven van Gimhae, Zuid-Korea. Het incident dwong alle passagiers en bemanningsleden om het toestel te evacueren.

De Airbus A321, stond op het punt te vertrekken naar Hongkong vanaf Gimhae International Airport toen rond 22.30 uur lokale tijd brand ontstond bij de staart van het vliegtuig. Dit gebeurde nog voordat de machine was opgestegen, meldde de brandweer.

Alle 176 inzittenden, waaronder 169 passagiers, zes cabinepersoneelsleden en een vliegtuigtechnicus, konden de Airbus via noodglijbanen verlaten, aldus een verklaring van het Zuid-Koreaanse Ministerie van Transport. Alle inzittenden overleefden het voorval. Volgens de brandweer van Busan zijn slechts enkele lichte verwondingen gemeld. View this post on Instagram A post shared by Airways Magazine (@airwaysmag)

Beelden en video’s, uitgezonden door lokale media, toonden hoe brandweerlieden de vlammen op de romp van het vliegtuig bestreden terwijl rook uit het toestel opsteeg. Rond 23.30 uur werd de brand volledig geblust. Over de oorzaak is vooralsnog niets bekendgemaakt.

Air Busan, een prijsvechter en dochteronderneming van Asiana Airlines, opereert zowel binnenlandse als internationale routes met een vloot uit de Airbus A320-familie. Asiana Airlines is een van de twee grootste luchtvaartmaatschappijen van Zuid-Korea.

Het incident komt slechts enkele dagen nadat het Ministerie van Transport luchtvaartmaatschappijen had opgeroepen om veiligheid boven winst te stellen. Deze waarschuwing volgde op de meest dodelijke vliegtuigcrash op Zuid-Koreaanse bodem, die vorige maand plaatsvond. Bij dat ongeluk botste een Boeing 737-800 van Jeju Air tegen een betonnen muur op Muan International Airport, waarbij 179 mensen omkwamen.

Uit een recente inspectie van het Ministerie van Transport bleek dat zeven Zuid-Koreaanse luchthavens en meerdere luchtvaartmaatschappijen de bestaande veiligheidsnormen niet naleefden.