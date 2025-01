Belgische TUI 737 onderweg toevallig geïnspecteerd

Een Boeing 737 MAX 8 van de Belgische tak van TUI keerde begin deze week terug naar Brussels Airport nadat gedacht werd dat het toestel brokstukken tijdens take-off had achtergelaten.

Het vliegtuig, registratie OO-MAX, maakte zich maandagmiddag op voor vlucht TB3465 vanuit de Belgische hoofdstad in de richting van Oran, een stad in Algerije. De machine steeg vanaf startbaan 25R in westelijke richting op en maakte direct een draai richting het zuidwesten. Echter, op het moment dat de 737 MAX vertrok, zouden brokstukken op de taxibaan en startbaan terecht zijn gekomen.

Na anderhalf uur keerde de 737 MAX weer terug op de luchthaven van Brussel © Flightradar24.com

Brokstukken gevonden

Toen de machine boven het midden van Frankrijk vloog, werden de TUI-piloten daarvan op de hoogte gebracht. Zij werden geïnformeerd over dat luchtvaartautoriteiten vermoedden dat de brokstokken afkomstig zouden zijn van de 737 MAX, zegt een woordvoerder van de Belgische tak van TUI bij AV Herald. Nadat het Parijs gepasseerd was, maakte het een bocht waarna het niet veel later weer zuidwaarts vloog. Uiteindelijk werd de definitieve omkeer ter hoogte van Limoges (Frankrijk) ingezet. De Franse luchtmacht inspecteerde toevallig tijdens een trainingsmissie in de buurt het landingsgestel van de machine. Er werden echter geen afwijkingen geconstateerd.

Voorbereiding op noodlanding

Tijdens de nadering van Brussels Airport werden de passagiers door het cabinepersoneel voorbereid op een noodlanding. Uiteindelijk arriveerde het toestel anderhalf uur na take-off veilig op dezelfde baan als waarvan het opgestegen was. Na de landing taxiede de 737 MAX naar de gate. Daar werd duidelijk dat er niets mis was. De vlucht vond uiteindelijk geen doorgang, omdat de bemanning anders hun diensturen zou gaan overschrijden. De machine moest zestien uur aan de grond blijven staan op Brussels Airport.