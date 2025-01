Fatale crash in Washington

Een botsing tussen een vlucht van American Airlines en een Black Hawk in Washington is uitgemond in een fatale ramp.

Vlucht AA5432 van American Airlines met zestig passagiers en vier bemanningsleden aan boord is in botsing gekomen met een Black Hawk-legerhelikopter tijdens de landing op Ronald Reagan National Airport bij Washington. Dit heeft geleid tot een grootschalige zoek- en reddingsoperatie in de nabijgelegen Potomac-rivier waar het vliegtuig in neerstortte. Exacte aantallen zijn vooralsnog niet bekend maar volgens diverse media zijn er geen overlevenden en zouden er al zo’n twintig lichamen geborgen zijn na de fatale crash.

Volgens een functionaris was de legerhelikopter op een trainingsvlucht en had drie bemanningsleden aan boord. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) meldt dat de botsing rond 21:00 uur lokale tijd plaatsvond. De Bombardier CJR-700 van PSA Airlines, een maatschappij die voor American Airlines vliegt, was vertrokken vanuit Wichita, Kansas. Beelden van een bewakingscamera bij het Kennedy Centre tonen twee lichtbronnen, waarschijnlijk afkomstig van de vliegtuigen, die samenkomen in een vuurbal.

Reacties

De crash vond plaats in een van de strengst bewaakte en gecontroleerde luchtruimen ter wereld, slechts enkele kilometers ten zuiden van het Witte Huis en het Capitool. De Amerikaanse politiek kijkt zodoende mee.

Minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem heeft aangekondigd dat alle beschikbare middelen van de Amerikaanse kustwacht worden ingezet voor de zoek- en reddingsoperatie. ‘We volgen de situatie nauwlettend en staan klaar om de lokale hulpdiensten te ondersteunen’, schreef Noem op X. President Donald Trump is op de hoogte gebracht van de situatie, liet zijn perssecretaris weten. Vicepresident JD Vance riep op X op om te bidden voor de betrokkenen.

Later plaatste Trump op geheel eigen wijze een bericht op zijn eigen platform, Truth Social: ‘Het vliegtuig bevond zich op een perfecte en routinematige landingsroute. De helikopter vloog een langere tijd recht op het vliegtuig af. (…) Hij had omhoog of omlaag kunnen gaan, of kunnen uitwijken. Waarom gaf de verkeerstoren de helikopter geen instructies in plaats van te vragen of ze het vliegtuig zagen? Dit is een slechte situatie die voorkomen had moeten worden. Niet goed.’

Potomac

Het incident roept herinneringen op aan een eerder ongeluk in de Potomac. Op 13 januari 1982 kwamen 78 om het leven toen een vliegtuig van Air Florida neerstortte in de Potomac. Die ramp werd toegeschreven aan slecht weer en een verkeerd gevolgde de-icing-procedure.