Lufthansa vliegt 747’s leeg op en neer

Lufthansa vliegt met haar Boeing 747-8’s vanuit Johannesburg naar Windhoek (hoofdstad van Namibië) en vice versa om een tankstop te maken voor de terugvlucht naar Frankfurt.

Hiervoor maakte de luchtvaartmaatschappij naar aanleiding van de afgebrande raffinaderij in Johannesburg die in Durban, een stad aan de oostkust van Zuid-Afrika. Dit zorgde er echter voor dat de terugvlucht twee uur langer duurde waardoor het voor transferpassagiers krap aan werd om de vervolgvlucht in Frankfurt te halen. In sommige gevallen moesten sommige reizigers er zelfs aan geloven dat zij die misten. Met een stop in Windhoek wordt de vlucht met twee uur verkort.

Iedere dag vliegt een Lufthansa 747 leeg op en neer tussen Johannesburg en Windhoek om bij te tanken © Flightradar24.com

Extra piloten mee

Dagelijks vliegt Lufthansa met vluchtnummer LH572 vanuit Frankfurt naar Johannesburg. Op deze route zet de luchtvaartmaatschappij een 747-8 in. Vanaf afgelopen zondag vliegen volgens de aeroTELEGRAPH cockpitbemanningen mee als passagiers. Zij voeren vervolgens vanuit Johannesburg de tankvlucht naar Windhoek en vice versa uit. Die vlucht is mogelijk, omdat de Jumbojet in de ochtend vanuit Frankfurt landt en aan het begin van de avond weer vertrekt.

Tussenstop in Windhoek

Nadat de 747 om 9:30 uur lokale tijd in Johannesburg arriveert, vertrekt die met het uitzonderlijke vluchtnummer LH9871 naar Windhoek. Daar wordt die ongeveer anderhalf uur later verwacht. Vervolgens keert de Jumbojet als LH9872 in de loop van de middag terug waarna die 17:40 uur weer in Johannesburg verschijnt. Vanaf dat moment wordt het toestel klaargemaakt voor de terugvlucht naar Frankfurt. De verwachting is dat de luchthaven van Johannesburg aan het einde van de maand weer voorzien is van genoeg brandstof voor alle vluchten. Lufthansa maakt nu eveneens met de terugvlucht vanuit de Zuid-Afrikaanse stad naar München een tussenstop in Luanda, de hoofdstad van Angola. KLM kan haar vlucht naar Schiphol echter wel met genoeg brandstof uitvoeren.