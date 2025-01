NAVO strijkt neer in Friesland

Begin april is de vliegbasis Leeuwarden weer de gastheer van een grootscheepse luchtmachtoefening. Dit jaar heet de oefening echter niet Frisian Flag, maar Ramstein Flag. De NAVO-vlag wappert fier in Leeuwarden.

De jaarlijkse luchtmachtoefening Frisian Flag heet dit jaar Ramstein Flag, naar de NAVO-basis in Duitsland. De verdragsorganisatie neemt de leiding over de oefening deels in handen. Ondanks de NAVO-betrokkenheid blijft de organisatie van de oefening in handen van de luchtmachtbasis in Leeuwarden.

Ramstein Flag speelt zich van 31 maart tot en met 11 april af, op en vanaf Vliegbasis Leeuwarden. Het merendeel van de vliegoefeningen vindt plaats op een hoogte van minimaal 1,7 kilometer. Boven zee wordt er echter ook lager gevlogen, tot op zeeniveau.

Wat de Commandant Luchtstrijdkrachten betreft is de oefening een unieke mogelijkheid voor NAVO-bondgenoten om nog beter op elkaar ingespeeld te raken. ‘Dat Frisian Flag nu wordt gebruikt als blauwdruk voor een NAVO-oefening is een eer voor Nederland en de koninklijke luchtmacht in het bijzonder’, zo liet luitenant-generaal André Steur weten.

In totaal nemen bijna honderd vliegtuigen, afkomstig van meer dan tien Europese locaties deel aan Ramstein Flag. Gezamenlijk versterken zij hun interoperabiliteit binnen het bondgenootschap. ‘Als het erop aankomt zijn veel mensen afhankelijk van ons. Het vermogen en de wil om als bondgenoten samen te vechten, is de meest afschrikkende factor van de NAVO’. Ramstein Flag is volgens Steur dan ook een unieke kans dit als bondgenootschap te tonen.