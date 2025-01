Problemen in België: luchtruim dicht

Doordat het Belgische luchtruim door een technisch probleem bij de luchtverkeersleiding tijdelijk gesloten is, wijken vluchten uit naar omringende landen. Inmiddels is het vliegverkeer weer opgestart.

Het probleem deed zich rond de klok van 15:00 uur voor bij Skeyes, de Belgische luchtverkeersleiding die zich buigt over vluchten tot een hoogte van 24.500 voet (omgerekend ongeveer 7.500 meter). Uit data van Flightradar24 blijkt dat toestellen die hoger vliegen gewoon door het luchtruim van België kunnen blijven vliegen. Een woordvoerder van Skeyes licht bij De Morgen toe dat het systeem ‘niet conform functioneerde’. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Als gevolg van het technische probleem kunnen vliegtuigen van de luchthavens Brussels Zaventem en Charleroi, Antwerpen, Oostende en Luik niet opstijgen en landen.

Air traffic in Belgium disrupted



Due to a technical problem at air traffic control, air traffic in Belgium is currently disrupted. We unfortunately have no idea yet how long this will last. Further updates will follow as soon as more information is available > All information… pic.twitter.com/PUPmcGG6yL — Brussels Airport (@BrusselsAirport) January 30, 2025