Ryanair´s O’Leary hoopt op hulp Trump

Prijsvechter Ryanair houdt vertrouwen in Boeing. Voor het herstel van de productie van de 737 MAX ziet de CEO van de maatschappij specifiek een rol voor Trump weggelegd.

Ryanair heeft er vertrouwen in dat Boeing deze zomer de productie van 737 MAX-vliegtuigen zal opschalen naar 38 toestellen per maand. Ryanair-CEO Michael O’Leary hoopt zelfs dat dit 42 toestellen kunnen worden met de zegen van president Trump.

O’Leary, wiens luchtvaartmaatschappij een van de grootste afnemers van de 737 MAX is, sprak recentelijk met het management van Boeing in Seattle. De budgetmaatschappij verwacht tussen augustus en november de laatste 29 toestellen van haar huidige 737 MAX-bestelling te ontvangen. In de kwartaalcijfers die maandag werden gepresenteerd, gaf O’Leary aan dat de leveringen uiterlijk in maart 2026 voltooid moeten zijn. Daarvoor is wel een productieversnelling bij de vliegtuigbouwer nodig. ‘Deze leveringen zijn afhankelijk van Boeing, dat tegen het einde van de zomer de productie op moet schalen naar 38 vliegtuigen per maand, en vervolgens toestemming moet krijgen van de FAA om naar 42 te gaan’, verklaarde O’Leary tijdens een persconferentie in Londen. De directeur verwacht dat Trump in die beslissing een belangrijke hand kan hebben.

‘Ik ben er vrij zeker van dat de regering-Trump veel meer pro-Amerikaanse productie en Amerikaanse banen zal zijn… en Boeing’s herstel veel meer zal ondersteunen’, zei O’Leary. ‘Ik denk niet dat de regering-Biden bijzonder behulpzaam was voor Boeing.’ Volgens O’Leary zal Ortberg in februari naar Dublin reizen voor verdere besprekingen met Ryanair. Hij grapte dat hij hoopt dat Ortberg hem weet te ‘verleiden’, aangezien het bezoek rond Valentijnsdag plaatsvindt.

Herstel

De FAA legde in januari 2024 een limiet op aan de productie van de 737 MAX vanwege veiligheidszorgen na een incident waarbij een paneel tijdens een vlucht losraakte. Boeing-CEO Kelly Ortberg vertelde dinsdag aan Reuters dat het bedrijf verwacht tegen de tweede helft van dit jaar een productiesnelheid van 38 vliegtuigen per maand te behalen en vervolgens goedkeuring te krijgen van de FAA om dit aantal verder op te voeren.