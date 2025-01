Brussels Airlines hervat flagship-route

Afgelopen woensdag annuleerde Brussels Airlines haar flagship-route naar Kinshasa, Democratische Republiek Congo. Als reden daarvoor gaf de Belgische luchtvaartmaatschappij het oplaaiende geweld in het oosten van het land.

Vluchten SN 357 en SN 358 verdwenen woensdag uit het vluchtschema van Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij achtte het onverantwoord om vluchten door te laten gaan wegens de situatie in Congo. In het persbericht schreef Brussels Airlines eveneens de situatie te gaan herevalueren alvorens met een plan te komen inclusief een verbeterde risicoanalyse.

Daartoe is de airline nu gekomen en ze hervat de vluchten naar de Congolese hoofdstad vanaf 31 januari. Daarvoor zijn wel verschillende maatregelen genomen. Zo blijft de crew ’s nachts niet in Kinshasa maar stopt tijdens de terugvlucht in Yaoundé, Kameroen. Ook blijft het kantoor van de luchtvaartmaatschappij in Kinshasa gesloten en de beveiliging aan de grond wordt opgeschaald.

Flagship-route

Kinshasa is al lange tijd één van de belangrijkste routes van Brussels Airlines. Zo was de Congelese hoofdstad haar allereerste Afrikaanse bestemming en vanaf maart voert de airline dagelijkse vluchten uit. De relatie tussen de twee hoofdsteden gaat ver terug aangezien de Democratische Republiek Congo lange tijd een kolonie was van België.

Dat Brussels Airlines zoveel moeite steekt in het zo snel als mogelijk heropenen van de route, is geen verassing. De airline investeert veel in het Afrikaanse continent en veel lokale boeren zijn afhankelijk van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Bovendien is Brussels Airlines Lufthansa’ “Poort naar Afrika”. De Lufthansa Group is afhankelijk van de hub in Brussel voor de connecties met het Afrikaanse continent.