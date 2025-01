Dubai Airport bereikt grote hoogtes

Dubai International Airport (DXB) verwelkomde afgelopen jaar ruim 92,3 miljoen passagiers. Daarmee verbreekt het vliegveld het oude record uit 2018, toen kwamen er 89,1 miljoen reizigers over de vloer.

De cijfers zijn enigszins opmerkelijk gezien alle regionale spanningen waarin de stad zich bevindt. De situatie in de Gazastrook en de dreiging vanuit Iran is voor vele luchtvaartmaatschappijen een reden om de regio (deels) te ontwijken. Ook had de luchthaven van Dubai afgelopen april te maken met grote overstromingen waardoor operaties tijdelijk stil kwamen te liggen.

Het grote aantal passagiers kwam vanuit 272 unieke bestemmingen die door 106 verschillende luchtvaartmaatschappijen werden aangevlogen. Daarnaast verwerkte de luchthaven ruim 2,2 miljoen ton vracht en al met al waren er ruim 440 duizend vluchtbewegingen. Bovendien kent Dubai International Airport een succesvol bagageafhandeling-percentage van 99,45 procent.

Toekomst

Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum is tevreden en prijst Dubai International Airport als een ‘wereldwijd succesverhaal’. Daarbij benadrukt hij de rol van het vliegveld in de VAE’s visie voor verbinding en groei. In de toekomst wil hij ruim vierhonderd bestemmingen vanaf de luchthaven in het Midden-Oosten.

Ook Paul Griffiths, topman van de vliegvelden in Dubai, is trots op de prestatie en kijkt graag naar de toekomst. Hij zegt al in 2027 de illustere barrière van honderd miljoen passagiers te kunnen doorbreken. Ook is hij enthousiast voor de bouw van het nieuwe mega-vliegveld, 45 kilometer verderop.

Dubai Al-Maktoum International Airport (DWC) opende in 2010 met één terminal en huisveste vele Emirates dubbeldekkers tijdens de pandemie. In de nieuwe plannen heeft de luchthaven een gigantische witte terminal die een Arabische Bedouin-tent moet voorstellen, vijf parallelle start- en landingsbanen en ruim vierhonderd gates. Griffiths hoopt dat Emirates, FlyDubai en andere maatschappijen vanaf 2032 kunnen verhuizen naar het nieuwe vliegveld.