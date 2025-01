FAA zonder topman op cruciaal moment

Een dag na de botsing van een American Airlines-CRJ 700 en een Black Hawk-helikopter, is er nog altijd veel onduidelijk. Onderwijl zit de FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, zonder topman, die stapte vorige week op na een aanvaring met Elon Musk.

In november 2023 stelde toenmalig president Joe Biden Mike Whitaker aan als FAA-topman. Deze overheidsdienst is verantwoordelijk voor het controleren en reguleren van de luchtvaart in Amerika. Een aanstelling als FAA-topman is voor een periode van vijf jaar, toch stapte Whitaker na slechts anderhalf jaar al op. Op de inauguratie van Trump legde hij zijn taken neer.

De situatie was het gevolg van een aanvaring die Whitaker had gehad met Elon Musk. In september 2024 deed de voormalig FAA-topman zijn verhaal voor het Amerikaanse Congres. Daar had hij het lastig en maakte meermaals fouten. Bovendien benoemde hij dat Musk’s SpaceX vooralsnog onder streng toezicht bleef. Dat schoot bij Musk in het verkeerde keelgat en op zijn platform X schreef hij dat Whitaker moest opstappen.

In december van vorig jaar bevestigde Whitaker dat hij bij de inauguratie van Trump inderdaad zijn taken neer zou leggen. Hij zou vlak daarvoor wederom een aanvaring hebben gehad met Musk, waarvan inmiddels bekend was dat hij een positie zou krijgen binnen het kabinet van de nieuwe president. Vice-administrateur Katie Thompson stapte op 10 januari eveneens op.

Geen vervanging

Op het moment van de crash in Washington zit er nog geen vervanger. Bovendien blijven ongeveer tien andere belangrijke FAA-rollen onvervuld waaronder de luchthaven-administrateur en de belangrijkste raadsman. Ook mist de Amerikaanse overheid een Transport Veiligheidsadministrateur. De vorige, David Pekoske, werd op de inauguratie-dag door de nieuwe president Trump ontslagen.

Zo komt het dat op een cruciaal moment, waarbij er meerdere tientallen doden zijn gevallen, er niemand aan de knoppen zit. De communicatie wordt op dit moment gedaan enkel door Sean Duffy, hoofd van het agentschap dat de FAA overziet. Duffy werd slechts enkele dagen geleden door de Trump-administratie aangesteld.