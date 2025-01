Grote problemen voorafgaand aan crash Washington

Twee dagen na de crash tussen een American Airlines CRJ 700 en een Black Hawk-helikopter in Washington, hebben betrokkenen nog altijd veel vragen. Inmiddels zijn de zwarte dozen gevonden en komen grote problemen aan het licht.

Bij het incident in Washington kwamen alle 64 inzittenden van het vliegtuig en de drie militairen van de helikopter om het leven. Aan boord van het vliegtuig zat een aantal veelbelovende talenten naast een Russisch schaatsduo, enkele Filipino’s, Duitsers en volgens het Chinese staatsmedium Xinhua ook een Chinees tweetal.

De zwarte dozen van het vliegtuig zijn inmiddels uit het water van de Potomac rivier gevist en de Amerikaanse nationale transport-veiligheidsraad (NSTB) startte een onderzoek. De eerste resultaten daarvan worden eind februari verwacht. Ook de helikopter had een vorm van opnameapparatuur aan boord, die wordt hetzij door de NSTB hetzij door Defensie gelezen. De twee instanties delen bevindingen met elkaar.

Grote gebreken

Alhoewel de resultaten van het onderzoek nog moeten komen, blijkt de FAA te kampen met meerdere problemen. Zo heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit een tekort van ruim drieduizend luchtverkeersleiders. Dat zorgt ervoor dat de aanwezige staf vele verplichte overuren moet maken en soms zelfs zes dagen in de week werken.

Ook meldden verschillende (oud-)piloten dat het luchtruim in Washington overvol is. Door de vele militaire trainingen die bij de Amerikaanse hoofdstad worden georganiseerd, blijft er weinig ruimte over voor commerciële luchtvaart. De (oud-)piloten spreken over ‘onvoldoende ruimte’ voor vliegtuigen en piloten moeten hun ‘A-game’ opbrengen als ze van en naar Washington vliegen.

Daarnaast heeft president Trump ook een oorzaak klaarliggen. Volgens hem is de crash onder andere het gevolg van ‘diversiteitsbeleid’. ‘De FAA dramt diversiteitsbeleid door waardoor mensen met aanzienlijke intellectuele en psychiatrische handicaps worden aangenomen’, aldus Trump. Volgens hem wil de FAA mensen ‘met aanzienlijke handicaps, het minst gerepresenteerde deel van het personeelsbestand, en die willen zij hebben – zij kunnen luchtverkeersleiders zijn.’

Op navraag van Reuters Persbureau blijkt dat luchtverkeersleiders een uitvoerige testperiode ondergaan, zowel mentaal als fysiek, voordat zij aan de slag mogen. Vliegveiligheid-experts en gehandicaptenorganisaties uiten dan ook flinke kritiek op de woorden van de president.