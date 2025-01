Grote talenten aan boord in crash Washington

De reddingsoperatie in Washington is inmiddels aangepast naar een bergingsoperatie. Betrokkenen schatten dat er geen overlevenden meer zijn na een crash tussen een American Airlines-CRJ 700 en een Black Hawk-helikopter.

Het incident gebeurde woensdagavond lokale tijd. De twee machines botsten tegen elkaar en stortten neer in de Potomac-rivier. De helikopter was van het leger en voerde een trainingsvlucht uit met drie bemanningsleden. De Bombardier CRJ 700 was van American Airlines’ dochteronderneming PSA Airlines. Het toestel was eerder vertrokken vanuit Wichita, Kansas en voerde een landingsprocedure uit op Ronald Reagan National Airport te Washington.

Kort na het ongeluk startte een grootschalige reddingoperatie maar die werd kort daarna gestaakt. Al snel bleek dat er geen overlevenden zouden zijn en er werd een bergingsoperatie gestart in Washington. Aan boord van het American Airlines-toestel zaten vier crewleden en zestig passagiers, waaronder een aantal veelbelovende talenten.

Kunstschaatsers

Voorafgaand aan de vlucht naar Washington had een trainingskamp plaatsgevonden waaraan jonge, talentvolle kunstschaatsers deelnamen. Zo ook Spencer en Jinna – hun clubbaas doet zijn verhaal tegenover Reuters Persbureau -, beiden rond de zestien jaar. De twee trainden elke dag en waren in Wichita voor een ‘elite trainingskamp’. De twee werden gezien als ‘de toekomst van de sport’. Hun beide moeders waren tevens aanwezig in het vliegtuig, ook zij overleefden het ongeluk niet.

De twee werden onder andere getraind door Jevgenia Shishkova en Vadim Naoemov. Het Russische duo won in 1994 het wereldkampioenschap kunstschaatsen en coachten sinds 2017 voor de kunstschaats-club waarvan de jongeren lid waren. Naoemov stond bekend als een ‘typische Russische docent’: streng en duidelijk. Shishkova daarentegen was ‘ontzettend sterk en veerkrachtig’, aldus de clubbaas.

Het koppel laat een zoon na die eveneens in het kunstschaatsen zit. Vorige week behaalde hij nog een vierde plaats bij de mannen in het vrije programma tijdens de Amerikaanse nationale kampioenschappen. Hij verliet Wichita voor Washington al eerder en zat daarom niet aan boord van het verongelukte vliegtuig.