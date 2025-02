Bij de Mexicaanse grens vliegen nog ‘echte’ vliegtuigen | Foto’s

Het is onder liefhebbers een geliefde bezigheid: vliegtuigen kijken in het zuidwesten van de Verenigde Staten in de late herfst en winter. Het weer laat in ons land dan dikwijls te wensen over. De staten Californië, Arizona en Nevada zijn gezegend met een aangenaam klimaat in de donkere maanden. Volop zon, niet te warm en mooi winterlicht. En bergen interessante kisten. Minder bekend is dat in het uiterste zuiden van Texas bij de grens met Mexico ook een bijzonder veld ligt dat een bezoek meer dan waard is. Dat komt vooral omdat op Laredo nog “echte” vliegtuigen vliegen, zoals de Boeing 727, Douglas DC-9, Embraer 120 en Falcon 20.

Grens

Laredo ligt aan de rivier Rio Grande die de grens vormt met Mexico. De stad telt ruimt 230.000 inwoners en vormt een agglomeratie met het Mexicaanse Nuevo Laredo. Beide steden hebben een luchthaven. Hemelsbreed liggen die nog geen vijftien kilometer uit elkaar. Het spottersparadijs Laredo International Airport is vanuit ons land met een overstap bereikbaar. Je vliegt dan met United Airlines via Houston.

Cockpit van een Mexicaanse MD83 © Joost de Wit

Antonov 12BK van Ukraine Air Alliance © Joost de Wit

Boeing 737-300QC van Aeronaves TSM Mercado Libre © Joost de Wit

N726US Boeing 727-200F USA Jet op Laredo © Joost de Wit

MD-83SF van Aeronaves TSM © Joost de Wit

Falcon 20E van Ameristar © Joost de Wit

Drie DC-9’s van Ameristar © Joost de Wit

FedEx Airbus A300B4 © Joost de Wit

Startbanen

Het kleinschalige vliegveld van Laredo beschikt over twee parallelle startbanen die vrijwel noord-zuid lopen. Daarnaast is er nog een korte baan die noordwest-zuidoost loopt en uitsluitend door kleine turboprop-vliegtuigen en zakenjets gebruikt wordt. Op de luchthaven bevinden zich aan de oostkant een passagiersterminal en FedEx-faciliteiten. Aan de westzijde zijn het belangrijkste vrachtplatform, het douaneplatform, Signature FBO en tijdelijke parkeerplekken te vinden. Ook de grenspolitiehelikopters in de vorm van UH-72 Lakota’s van de U.S. Army en ASTAR’s van de U.S. Customs and Border Protection opereren vanaf de westkant.

Ligging

De ligging van Laredo Airport vlakbij de Amerikaans-Mexicaanse grens biedt snelle en gemakkelijke douaneafhandeling met 24/7 faciliteiten voor beide landen. Dit maakt het een populaire stopplaats voor zakenvliegtuigen en kleine vrachtvliegtuigen met auto-onderdelen op weg van en naar vliegvelden in Mexico zoals Monterrey, Saltillo en Cabo San Lucas. Ook de grote pakketvervoerders FedEx en UPS maken dagelijks gebruik van het vliegveld. Laatstgenoemde vliegt bijna elke dag van/naar San Antonio met een Boeing 757, een vluchtje van slechts een half uur. Met de auto doe je er tweeënhalf uur over.

Embraer 120ER van Freight Runners Express © Joost de Wit

MD-80 van Everts Air Cargo © Joost de Wit

Boeing 737-400SF van Kalitta Charters II © Joost de Wit

Lockheed L-100-30 Hercules van Lynden Air Cargo © Joost de Wit

Airport viewing area Laredo © Joost de Wit

SA227AC Metro van Sierra West Airlines © Joost de Wit

Boeing 727-200F van Kalitta Charters II © Joost de Wit

Luchtvaartgeschiedenis

De luchtvaartgeschiedenis leeft nog steeds in Laredo met dagelijks meer dan veertig jaar oude vrachtvliegtuigen die de luchthaven bezoeken, zowel overdag als midden in de nacht. De meest voorkomende vliegtuigtypes zijn de Boeing 727 en 737 (-300 en -400 series), Douglas DC-9, MD-80 en de kleinere Falcon 20, Saab 340, Embraer 120 en Swearingen Metro. Ook de L-100 Hercules van Lynden Air Cargo en de Antonov 12 zijn regelmatig te gast en al van veraf te herkennen aan de zwarte rookpluimen. Nietsvermoedende burgers bellen dan ook meer dan eens naar het vliegveld met de mededeling dat ze een vliegtuig in brand hebben gezien. Vanwege geluidsoverlast en uitstoot is een aantal van deze oude toestellen in West-Europa verboden .

Fotografie

Rond de luchthaven bevinden zich verschillende goede plekken om te fotograferen, ongeacht het baangebruik. Beveiliging en politie zijn vriendelijk en hebben geen probleem met een ladder met drie of vier treden. Die is wel handig om over het hek heen foto’s te kunnen maken. Op de meeste plaatsen staat het licht in de middag het beste. Je gaat naar Laredo niet voor de kwantiteit, maar voor de kwaliteit. Je ziet en hoort daar kisten die je vrijwel nergens anders zo gemakkelijk voor de lens krijgt. Klik hier voor detailinformatie over het vliegtuigspotten op Laredo en hier voor nog meer foto’s.