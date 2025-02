Europese airlines reageren op crash CRJ-700

Aer Lingus, Finnair en Iberia leven mee met de crash van de Bombardier CRJ-700 van American Airlines.

De drie luchtvaartmaatschappijen zijn net zoals de Amerikaanse airline lid van luchtvaartalliantie Oneworld. British Airways, een andere Europese maatschappij die deelneemt aan de alliantie, liet op X, het voormalige Twitter, echter niets van zich horen. Aer Lingus zegt American Airlines volop te steunen. ‘We betuigen ons diepste medeleven aan onze collega’s van American Airlines en de familie en geliefden van de slachtoffers van het tragische incident in Washington, D.C. Terwijl de zoek- en bergingswerkzaamheden doorgaan, zijn onze gedachten bij alle getroffenen en onze Joint Business-partner in deze ongelooflijk moeilijke tijd’, schrijft de maatschappij.

We extend our deepest condolences to our colleagues in American Airlines, and the family and loved ones of those affected in the wake of the tragic incident in Washington, D.C.. [1/2] — Aer Lingus (@AerLingus) January 30, 2025

Ook bij Finnair is het ‘tragische nieuws’ hard binnengekomen. ‘We betuigen ons diepste medeleven aan de families en geliefden van de passagiers, de bemanning en alle getroffenen. Onze gedachten zijn bij u, onze collega’s van AmericanAir’, meldt de luchtvaartmaatschappij op X. Iberia leeft eveneens mee. ‘We betuigen ons diepste medeleven aan alle getroffenen van het tragische ongeval van vlucht #AA5342 en aan onze collega’s bij American Airlines en American Eagle. Al onze steun en solidariteit gaan uit naar de slachtoffers, getroffen families en bemanningen in deze moeilijke tijden.’

Our hearts are heavy with the tragic news of flight #AA5342. We extend our deepest condolences to the families and loved ones of the passengers and crew and all those affected. Our colleagues at @AmericanAir, our thoughts are with you.— Finnair (@Finnair) January 30, 2025