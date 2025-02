Vraagtekens bij dodelijke crash met Beechcraft

Een Beechcraft 1900 die ingehuurd was door het oliebedrijf Greater Pioner Operating Company (GPOC), crashte deze week in Zuid-Soedan.

Het toestel, registratie 5X-RHB, was vertrokken vanuit Unity Oilfield Airfield (een vliegveld in het noorden van het land), in de richting van Juba. Aan boord zaten negentien oliearbeiders. Vijftien van hen bezaten de Zuid-Sudanese nationaliteit, twee de Chinese en één de Indiase. Twee piloten uit Oeganda bevonden zich achter de stuurknuppel.

Plotseling hoogteverlies

Tien minuten na vertrek verloor de machine plotseling hoogte. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog altijd onduidelijk. Luchtvaartautoriteiten laten volgens AirLive.net weten dat technische storingen, de weersomstandigheden of een menselijke fout van de piloten de oorzaak van het drama zouden kunnen zijn. Een rapport over de crash is nog niet vrijgegeven. Een ooggetuige laat echter aan AV Herald weten dat een stuk van de vleugel was afgebroken toen het de machine aan de start begon.

Een overlevende

Vervolgens verongelukte de Beechcraft 1900. Op afbeeldingen die op de sociale media verschenen, is te zien dat de schade groot is. De voorkant van de machine kreeg het behoorlijk te verduren. Dit kan duiden op een duik naar beneden of een botsing op de grond met een object. Volgens autoriteiten werden drie inzittenden levend uit het toestel gehaald. Twee daarvan hadden de Chinese nationaliteit, terwijl één afkomstig was uit India. Twee van hen overleden uiteindelijk later in het ziekenhuis; de andere verkeert in kritieke toestand. De rest van de inzittenden overleefde de crash niet.