Moeder en kind veilig na ongeplande landing 787

Een Boeing 787 van Uzbekistan Airways maakte als gevolg van een medisch noodgeval een ongeplande landing op de luchthaven van Keflavik (IJsland).

Het toestel, registratie UK78701, vertrok afgelopen dinsdagochtend 7:15 uur lokale tijd vanuit Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan, in de richting van New York John F. Kennedy. Het vloog over buurland Kazachstan via Rusland en het noorden van Noorwegen richting de Noorse Zee. Echter, op weg naar Groenland deed zich een medisch noodgeval aan boord van de 787 voor.

Door een geboorte maakte de 787 een ongeplande landing in Keflavik © Flightradar24.com

Protocollen bij bevalling

Volgens AirLive.net was er een geboorte gaande, iets wat vaker aan boord van vluchten gebeurt. Bij een geboorte vraagt het cabinepersoneel conform de protocollen of een arts aan boord zit. Indien dat het geval is, krijgt die een medische kit tot zijn of haar beschikking die voorzien is van hulpmiddelen en medicatie. De piloten kunnen met de grond communiceren en indien nodig een tussenlanding maken. Desondanks wordt vaak door luchtvaartmaatschappijen aangeraden dat vrouwen die langer dan 36 weken zwanger zijn beter niet kunnen vliegen.

Ongeplande landing in Keflavik

De 787-vliegers besloten boven Groenland om te keren naar een nabijgelegen en geschikte luchthaven. Keflavik werd als alternatief aangewezen. De Dreamliner maakte een scherpe bocht richting het oosten en zette vervolgens koers richting de IJslandse stad. Daar arriveerde het toestel anderhalf uur later. Het reed naar een afgelegen plaats waar het tijdelijk parkeerde. De moeder en haar kindje zouden volgens de berichtgevingen het vliegtuig ‘veilig’ verlaten hebben. Nadat de Dreamliner een uur aan de grond stond, hervatte die haar vlucht naar New John F. Kennedy. Daar landde het toestel uiteindelijk met bijna vier uur vertraging.